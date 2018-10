Plan je odavno trebao biti u Bruxellesu, jednoglasni su sindikalisti, radnici pa i čelnici lokalne samouprave koji se zalažu za opstojnost škvera. O tome što se trenutno događa u posrnulom brodogradilištu, s čelnikom Jadranskog sindikata Borisom Cerovcem, razgovarala je reporterka Nove TV Petra Fabian Kapov.

Ministar očekluje plan restrukturiranja već sutra, ispravljenog i na stolu. Nakon toga će s Vladom usuglasiti sve nedostatke prije nego se pošalje u Bruxelles. No za to će biti potrebno vremena. Ljudi bi se do tad mogli razbježati, kako ih zadržati u ovoj situaciji?

Taj program restrukturiranja je odavno trebao biti dovršen. Ne znam što se čekalo dosad i tko je tu kriv, ne bih sad o tome.

Ali kako zadržati radnike?

Zadržati radnike možemo samo na način da se program restrukturiranja počne odmah primjenjivati, neovisno o tome je li ga Europska komisija prihvatila ili ne. Da strateškim partnerom postane onaj koji želi zadržati brodogradnju, da na mjesto uprave koja je odstupila dođe nova uprava i da se današnje plaće malo povećaju. Plaće u okruženju su gotovo uhvatile plaće kakve mi danas imamo u Uljaniku, a u Uljaniku se radi jako težak posao i zaslužuju se malo više plaće za te teške poslove, a i znanje koje imamo.

Evidentno je da nema novaca za plaću za rujan. Postoje naznake da bi uprava mogla skupiti za pola tog iznosa. Što će radnici tad učiniti, hoće li štrajkati ili se zadovoljiti polovinom plaće?

Nama se često događa u posljednje vrijeme da je račun blokiran. Dobio sam i ja informaciju od predsjednika uprave Uljanika da je pola plaće osigurano, no to nikako neće zadovoljiti radnike i mi već danas razmišljamo o pripremama za prosvjede, štrajkove, što nam je zakonom dozvoljeno. nećemo prijeći preko toga, jer nažalost već dugo imamo probleme, koje želimo da se napokon riješe i očekujemo neka rješenja uskoro, da li u ministarstvu ili drugdje. Mi ovako više ne možemo čekati.

Jutros ste bili i sami na sastnaku s potencijalnim stateškim partnerom g. Končarom. Govorio je o nekretninskom bizinu, kako ocjenjujete budućnost njegove vizije?

Nisam očekivao čuti ništa posebno od njega. Dapače, htio sam samo provjeriti koliko je on sudjelovao u tojo priči i izradi programa restrukturiranja, odnonso koliko je on sudjelovao u izradi plana kako bi Uljanik trebao izgledati nakon četiri godine od plana restrukturiranja. Vidio sam da je on sudjelovao u toj priči, da je on davao prijedloge kako bi Uljanik trebao izgledati. Za nas je to neprihvatljivo. Mi tražimo druga rješenja, jer iz ovog, mi koji radimo u brodogradnji vidimo da je nemoguće da opstane brodogradilište. Drago mi je bilo čuti njegovo razmišljanje, ali mislim da s ovim nismo dobili ništa, pogotovo nakon što je g. Končar izjavio da on ne želi postati većinski vlasnik u dokapitalizaciji. To već samo po sebi nešto govori.

