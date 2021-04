Silvano Hrelja, saborski zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU), komentirao je svoju eventualnu podršku Vladi Andreja Plenkovića.

Već nekoliko dana nagađa se da će premijer Plenković Radimira Čačića zamijeniti Silvanom Hreljom, odnosno da će se podebljavanje vladajuće većine napraviti Hreljinim glasom i podrškom.

Hrelja je u Saboru izjavio kako je moguća projektna suradnja, no da ostaje s SDP-om i u oporbi.

"Zašto sam ja ovdje? Ja sam ovdje da pomognem ljudima. I zato predlažem zakone i nudim rješenja. Svaka nagađanja o nečemu drugome odbacujem. Uvijek sam radio u interesu umirovljenika. Između mene i Plenkovića nema komunikacije o tome", kazao je.

Na pitanje što bi se dogodilo kada bi ga premijer pitao da bude dio vladajuće većine, Hrelja odgovara: "Nisam tu da sudim što bi bilo kada bi bilo. Ja znam što tišti umirovljenike. Ne mogu biti dio vladajuće većine, ali mogu surađivati u rješavanju određenih problema umirovljenika jer mi je to kao zastupniku zadatak", izjavio je Hrelja.

Ostavlja mogućnost suradnje s vladajućom većinom. "Postoji način projektne suradnje, ali nema nikakve koalicijske suradnje, ostajem s onima s kojima sam dobio mandat. S SDP-om", rekao je.

"Ako premijer ponudi nešto za umirovljenike, mogu o tome razgovarati s umirovljenicima. Ako se time rješava neki njihov gorući problem, mogu to pregristi. To bi bila projektna suradnja, ali nikakva koalicija, pustimo to, to je sve na dugom štapu. Mi smo preskupi za Vladu Andreja Plenkovića."

Kazao je da će glasati za opoziv ministra Beroša.

"Mislim da bi on mogao i sam odstupiti da postoji ona elementarna pristojnost u hrvatskoj politici. Dogovor je postignut da se ide sa zahtjevom, a ostalo će se rješavati u hodu", kazao je.

Komentirao je i moguću rekonstrukciju Vlade. "To je stvar premijerove procjene. Moje je mišljenje da treba mijenjati. A to njemu nije problem, to je već dokazao. Na više pozicija curi i neka sam prosudi. Ja se zadovoljavam svojom skromnom ulogom u Saboru nudeći rješenja za umirovljenike", rekao je zaključno.