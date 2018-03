Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Silvano Hrelja, komentirajući najavljenu mirovinsku reformu, ocijenio je u subotu nedopustivim povećanje penalizacije za odlazak u prijevremenu mirovinu, dok pozitivnim smatra reviziju benificiranog radnog staža.

"Ono što je nedopustivo je povećanje penalizacije i skraćenje roka za odlazak u prijevremenu mirovinu s pet na tri godine jer to ne donosi ništa za državni proračun, a donosi novu veću doživotnu penalizaciju za građane", izjavio je Silvano Hrelja na marginama 7. izvještajno-tematske konvencije SDP-a.

Kao najkvalitetniji dio najavljene reforme drži reviziju benificiranog radnog staža.

"Oni koji su dosada imali benificirani radni staž sigurno neće biti ugroženi. Radi se o nekom budućem uređenju jer doista neke tehnologije više ne postoje", kazao je.

Što se tiče najava o uvođenju nacionalne mirovine Hrelja ističe još je puno nepoznanica odnosno nije jasno jesu li u igri imovinska prava ili samo prihodovna prava koja bi ju definirala. "Možda netko nema staža, ali ima prihode od nekretnina, dakle puno je nepoznanica i još u fazi dobrih želja", rekao je.

Najavljujući oštru borbu oko mirovinske reforme, Hrelja je zaključio da je resorni ministar već dijelom reterirao jer, kako je rekao, najavljivao je izjednačavanje dobne granice za odlazak u starosnu mirovinu s 67 godina za muškarce i žene do 2028., a sada vidimo da je to do 2033. "To je jasna poruka da su spremni na određene uzmake".

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić već neko vrijeme najavljuje mirovinsku reformu, odnosno paketa zakona i mjera koje planira u saborsku proceduru uputiti u rujnu. (Hina)