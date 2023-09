Silovao je pokćerku, a dobio je upola manju kaznu od minimalne jer je bio u ratu: Vrištala je, odgurivala ga...

Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je na dvije i pol godine zatvora osudio 54-godišnjaka iz okolice Zagreba nakon što je utvrđeno da je na štetu svoje punoljetne pokćerke počinio teško kazneno djelo protiv spolne slobode, odnosno da je uporabom sile s drugom osobom, bez njezina pristanka, izvršio sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, a djelo je počinjeno prema bliskoj osobi.

Iako je za to kazneno djelo propisana zatvorska kazna od minimalno pet do 15 godina zatvora - sud je išao ispod minimuma, i to zbog "naročito olakotnih okolnosti".

"Kao olakotno je cijenjeno da je optuženik sudionik Domovinskog rata kao pripadnik specijalne policije time da je u Domovinskom ratu sudjelovao od 1991. do 1995., nositelj je Spomenice Domovinskog rata i medalje 'Oluja'. Sve navedene okolnosti dovedene u međusobnu vezu i u svojoj ukupnosti predstavljaju naročito olakotnu okolnost.", piše u odluci.

Kako stoji u izreci presude, protiv njezine volje, a u namjeri da s njom ostvari spolni odnos ili izjednačenu spolnu radnju, najprije ju je dirao po grudima, nakon čega joj je skinuo tajice i gaćice koje je imala na sebi. Ona mu je cijelo vrijeme govorila da se makne od nje, odgurivala ga i vrištala, piše Slobodna Dalmacija. Imala je tada 20 godina. Prijavila je kazneno djelo nakon gotovo mjesec dana, a to, stav je suda, upućuje na to da je bila u strahu i da nije imala snage niti je znala što napraviti, kako je i sama to svjedočila.

"Imajući na umu da je optuženik u dobi od 54 godine i da nije imao drugih kažnjivih ponašanja, ovo kazneno djelo predstavlja životni eksces. Kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci sud smatra primjerenom", stoji u presudi koju potpisuje sudac Dražen Kevrić.

Kao otegotna okolnost je to da je optuženik kazneno djelo počinio kao osoba zrele životne dobi i zbog toga je svjestan značenja i posljedica svojih postupaka. Uz to, kao otegotno je i upornost optuženika jer je to napravio usprkos protivljenju žrtve i traženju da je pusti.

Silovanje se dogodilo u polovici ožujka 2022. godine. Treba vidjeti što će odlučiti Visoki kazneni sud.