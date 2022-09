Zbog dolaska turskog predsjednika grad Zagreb je već danas pod posebnim prometnim pravilima. Zašto i kako će sve izgledati, objasnit će reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić i njegov gost - sigurnosni stručnjak Gordan Akrap.

Čemu ovako visoka razina pripreme, zanimalo je reportera Dnevnika Nove TV.

"To je uobičajeni proces kad dolaze državnici te razine, ali to nije samo situacija u Hrvatskoj, nego i u drugim državama. Zamislite kako je građanima Bruxellesa gdje su ovakvi posjeti gotovo na tjednoj razini", kazao je stručnjak za sigurnost Gordan Akrap te objašnjava kako Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) izrađuje sigurnosnu procjenu, a za to surađuje sa sigurnosnim službama zemlje iz koje gost dolazi.

"Oni znaju koje su ugroze i prijetnje. Nama je važno kao turističkoj zemlji i članici EU-a i NATO-a da svi gosti koji dolaze se osjećaju sigurno i slobodno i da se mogu kretati na način na koji to treba", kazao je.

Zbog njega će sve stati na dva dana: Tko je moćni europski čelnik koji stiže u Hrvatsku?

Erdogan dolazi u Zagreb: Od utorka do četvrtka posebna regulacija prometa u dijelu grada

Na pitanje što da se Erdoganu nešto dogodi u Hrvatskoj odgovara: "Bolje ne razmišljati o tome". Jer to bi bio velik udarac za Hrvatsku.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr