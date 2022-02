Peti dan rata u Ukrajini analizirao je sigurnosni analitičar Branimir Vidmarović.

Sigurnosni analitičar Branimir Vidmarović analizirao je peti dan rata u Ukrajini i današnje pregovore između Rusije i Ukrajine.

"Pregovori su bili potrebni i oni su dobar koračić naprijed i mala su nada. Za dva dana će se naći ponovo. Putin zahtijeva da Ukrajina bude neutralna, da se demilitarizira i da službeno prizna Krim", kazao je Vidmarović.

Vidi dvije sporne stvari i dva problema za Ukrajinu. To su demilitarizacija i priznanje Krima. Vidmarović smatra da se dvije strane mogu naći i dogovoriti barem oko neutralnosti.

"Ovo je ipak sukob s nuklearnom silom, ovo nije šala. Kao što je rekla Dorothy iz Čarobnjaka iz Oza - Toto više nismo u Kansasu", poručuje Vidmarović.

Malo tko obraća pozornost na zaokret u ponašanju Turske u ovoj situaciji, prije svega Erdogana. Vidmarović objašnjava što je tome bio okidač.

"Turska je u nezgodnoj situaciji, partner je i s Rusijom. Članica je NATO saveza, mora reagirati, ali ima jako dobre ekonomske odnose s Ukrajinom. Nju gleda kao partnera u smislu prodora na europsko tržište. Imaju zajedničku bescarinsku zonu i planiraju se proizvoditi turski barjaktari i Ukrajini. Dakle jedna velika vojno-tehnička suradnja. Turska je aktivirala konvenciju koja podrazumijeva zatvaranje Bospora i Dardanela. To je stanje rata", ističe.

Kina bi i ovce i novce. Vidmarović procjenjuje na koji način će se Peking postaviti osobito nakon prijetnje nukelarnim oružjem.

"Kina kalkulira, ona se nikad nije našla u ovoj situaciji, neće iskoristiti svoju moć zato što nema tog iskustva. Gleda kako se primjenjuju sankcije i naravno ona sada drži stratešku šutnju, kalkulira i gleda u koju stranu će sve to ići. Vezana je geografski i ekonomski za Rusiju, ali još je više integrirana za zapad, kao što su zapadne kompanije za kinesko tržište", napominje.

Procjenjuje kako će Rusija i dalje stiskati Kijev.

"I dalje će biti nastavak ove operacije. I dalje stisak. Putin ne želi popuštati. Želi dalje dati svemu važnost. Još jedanput će ponoviti prijetnju nuklearnim oružjem. To je baš sada jedna minuta do 12. On želi pritisnuti da se na pregovorima dobije barem nešto, jer njemu dugotrajan rat ne paše. Sankcije će ga bolno udariti. Ovi pregovori se moraju završiti kompromisom. Ovaj rat se mora što prije završiti. Ako Vladimir Putin osjeti da gubi, gubimo i svi mi",

