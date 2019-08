Dok policija i odvjetništvo rade svoj posao, politika bi trebala raditi svoj. Osuditi i smiriti stanje u zemlji. Među prvima više nego jasno sve je osudio bivši branitelj, sada župan šibensko-kninski Goran Pauk.

Gospodine Pauk, u prvoj ste reakciji jasno rekli kako u Hrvatskoj neki još ne shvaćaju protiv koga se ova zemlja borila - na što ste točno mislili?

Upravo na to što sam napisao, da je rat je završio, da smo pobjedili sve one koji su na teritoriju Hrvatske provodili velikosrpsku politiku i da je vrijeme nakon rata, prošlo je 25 godina, vrijeme je za suživot, toleranciju, stvaranje modernog društva u kojem će većinska nacija itekako štiti svoje nacionalne manjine i biti im kao stariji brat mlađemu. To je bila poanta mog posta na Facebooku.

Jesu li po vama ovo izolirani slučajevi ili nisu - kako to misli vaša dožupanica?

Što se tiče moje županije, možemo govoriti o izoliranim slučajevima. Međutim, vrlo su ozbiljni. Upućuju i na nacionalnu mržnju. Upućuju na teško kazneno djelo i mislim da treba reagirati. Sasjeći na vrijeme pojave ovakve vrste. Jer se na području naše županije dogodilo puno toga u predratnim, ratnim i postratnim vremenima. Radimo naporno na suživotu kojeg pokušavamo pretvoriti u zajednički život ravnopravnih građana i na bilo kakvu pojavu ovakvih slučajeva treba reagirati, bez obzira s koje strane dolazila. Policija napad u Uzdolju okvalificirala kao kazneno djelo izazivanja nereda, počiniteljima prijeti i do pet godina zatvora

Vjerujete li da će policija pronaći napadače?

O, da. Vjerujem. Mislim da je naša policija dosta efikasna i da je itekako stalo cijelom društvu, pogotovo policijskim službenicima i institucijama i onima koji rukovode da se počinitelji brzo privedu pravdi.

U ovakvim međunacionalnim napadima uglavnom sudjeluju mlade osobe pa i one rođene iza Oluje? Brine li vas to?

Brine bilo kakva pojava nasilja od bilo koga. Međutim, mene, rekao bih, veseli da među takvim osobama nema onih istinskih hrvatskih branitelja. To je bitna kategorija. A mladi se ljudi znaju povesti za nekim situacijama koje su društveno zabranjene, društveno iskazane kao negativne i u tome vide nekakvo svoje dokazivanje. Volio bih da je samo to, da nema više od toga. Sačekajmo policijsku istragu, ona će kazati tko su napadači. Da ne bi ispalo da smo napravili veliku pompu, a na kraju se radi o sukobu Delija i Grobara

Je li problem u odgoju ili preblagim kaznama?

Mislim da bi trebali stvoriti pravosudni sustav koji bi oblike nasilja uperenog prema nekoj drugoj osobi, bilo da je obiteljsko, nacionalno ili neko drugo, trebalo bi stvoriti efikasan pravosudni sustav koji bi takve napadače promptno osudio i iskazao im kaznu koja im pripada. Slično ovome što nam se događa u zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Znači, drastično povećanje kazni, pa i zatvorske kazne u kritičnim slučajevima.

Vučić nakon napada na pripadnike srpske manjine kod Knina: "Razumljivo je što su se Srbi prije 30 godina pobunili protiv hrvatskog režima"

Političari često koriste teške i zapaljive riječi? Koja je njihova odgovornost?

Ne znam koji je od onih koje koriste takve riječi. Znam da je moja odgovornost da reagiram na slučajeve kada mislim da trebam reagirati, s obzirom na funkciju koju obnašam, s obzirom na to da sam župan ove ponosne šibensko-kninske županije koja je toliko toga prošla i stremimo modernom, suvremenom, tolerantnom društvu. Mislim da je moja reakcija na mjestu.

Pučka pravobraniteljica: Zločin iz mržnje se ne prepoznaje i preblago kažnjava

Da se slučajevi zločina iz mržnje ne prepoznaju i preblago kažnjavaju - tvrdi pučka pravobraniteljica Lora Vidović: "Prema podacima kojima mi raspolažemo u 2018. je doneseno devet sudskih odluka od kojih su osam bile osuđujuće, ali u njima su počinitelji osuđeni ili na uvjetne zatvorske kazne ili na rad za opće dobro''.

Ako nije riječ o izravnoj prijetnji ili teškoj tjelesnoj ozljedi, takvi slučajevi se vode kao prekršajna djela, kaže nam odvjetnik Krešimir Škarica: "Najčešće tijekom sudske prakse u dosadašnjem periodu kazne su zaista minimalizirane što smatram da nije dobro jer se tako šalje kriva poruka da je takvo ponašanje dopušteno, a ne šalje se jasan signal svim potencijalnim počiniteljima da će biti sankcionirani na jedan drastičan način.''

A to šteti i ugledu Hrvatske, tvrdi Škarica, zalaže se za ujednačenu sudsku praksu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr