Andrej Plenković šest je godina na vlasti. Žarko Puhovski analizira što je sve napravio ili propustio napraviti, kakva mu je oporba, a kakvi ministri, te zašto mu nisu naštetile brojne afere, ali i zašto, kako mnogi tvrde, mirno koegzistira s korupcijom.

"Ne vidim da Plenkoviću netko diha za ovratnik", rekao nam je politički analitičar Žarko Puhovski o šest godina vladavine Andreja Plenkovića. "Ostao je na vlasti šest godina i to do sada nikome nije uspjelo", dodao je Puhovski.

Danas je, naime, Plenkoviću šesti premijerski rođendan. Predsjednik Vlade postao je 19. listopada 2016. godine, a rekord je oborio pretekavši Ivu Sanadera, koji je do Plenkovića držao rekord kao najdugovječniji hrvatski premijer u povijesti.

Žarko Puhovski analizirao je što je sve Plenković napravio ili propustio napraviti, kakva mu je oporba, a kakvi ministri, te zašto mu nisu naštetile brojne afere.

Puhovski kaže da je Plenković imao minimalnu ambiciju i da je samo želio ostati na vlasti, a da ga sada hvataju nešto veće ambicije, a to je priznanje za svoje uspjehe i verbalna podrška izvan svoje parlamentarne većine. Na pitanje zašto mu to uopće treba, Puhovski odgovara: "Pa zbog ega, a politički mu to ne znači puno".

"Suživot s korupcijom"

Puhovski nastavlja: "Plenković ima osjećaj da je puno učinio, a da mu se to ne priznaje, no pitanje je kolika je cijena toga što je učinio. Čini mi se da je cijena potpuno uništavanje oporbe i jednopartijski sustav kojeg sada imamo u Hrvatskoj. Cijena toga je i mirna koegzistencija s korupcijom i on je na čelu modela koji ima suživot s korupcijom. Također, Plenković ima problem da pomjera naglasak s nekih bitnih problema na drugorazredne probleme".

Puhovski kaže i da Plenković zbog nekih svojih poteza izaziva nezadovoljstvo u stranci. "Pokušava igrati na centrističkoj poziciji koja je povremeno otvorena i za desne ispade, a koja će prihvaćati i neke ljevičarske političke inicijative. To izaziva nezadovoljstvo u stranci. No to je nezadovoljstvo čvrsto u sedlu jer ništa ne uspijeva kao uspjeh, a Hrvatska je doživjela uspjeh s eurozonom, Schengenon, OECD-om, relativno smo se dobro izvukli iz COVID krize kada je o ekonomiji riječ i sada se relativno dobro držimo kada je riječ o najnovijoj krizi vezanoj za Ukrajinu", ističe Puhovski.

"Krava čita novine u carstvu hladovine"

Kritizirao je oporbu, za koju kaže da se ponaša u skladu s pjesmom Krava čita novine u carstvu hladovine. "Oporba se nije uspjela alternativno postaviti, osim na planu Ine. Nisu ništa drugo našli, no u problematici s Inom su sudjelovale i druge stranke, ne samo HDZ, a i nije sasvim jasno je li zatvaranje sisačke rafinerije doista štetno za našu ekonomiju", napominje.

"Oporba promašeno kritizira, ne pogađa političku bit i nema alternativnu politiku i sve to nije dovoljno da bi ljudi glasali za njih", kazao je Puhovski.

Smatra da Plenković može dugo ostati na vlasti, što je dobro ako nam je stabilnost primarna, no da za demokratski pluralizam to i nije baš neki dobitak.

Uvjeren je kako su Plenkoviću ministri nevažni, a da je tragedija da niti jedan od njih nije smijenjen jer loše obavlja svoj posao.

"On kadrovira loše, jer je to njemu nevažno. Osvijestio je da je on sam važan. No, ono što je doista loše je to da Hrvatska postaje jednostranačka zajednica, za što je ponajviše odgovorna oporba, ali i činjenica da HDZ ima tvrdokorno biračko tijelo".

"Politički nepismeno glasačko tijelo"

Brojne korupcijske afere u koje upadaju njegovi ministri i ministrice, stranačke kolegice i kolege, čini se, nisu mu naštetile, a svoje ljude, Plenković brani do zadnjega.

"Plenković uvijek brani svoje ljude, onda ih pušta, a brani ih da bi pokazao stranci da ih čuva, da je lojalan, a drugo pokazuje okolini da kod nas djeluju neovisni organi", kaže Puhovski koji navodi da je hrvatsko stanovništvo potpuno politički nepismeno i da svime ovime Hrvatska smanjuje demokratski kapacitet.

Afera u Ini - vizuali - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Kako se Vlada dobro nosila s izazovima na vanjskopolitičkom planu, tako se loše nosila s obnovom Banije i Zagreba nakon potresa.

"To je potpuna katastrofa. Prije 140 godina obnovljeno je sve za 18 mjeseci. Kod nas sve traje nepojmljivo sporo", kaže Puhovski koji navodi da je državna administracija u potpunosti neučinkovita.

Ipak, Plenkoviću još puno toga nedostaje da bi ga se zvalo državnikom, smatra.

Milanović Plenkovića nazvao babom: "Neka on kaže po kojim se rupama smuca po Primorju i Opatiji"

"On je spretan taktičar, a od državnika se očekuje da bude strateg. Superioran je svima u Hrvatskoj, no bilo bi vrijeme da se okrene strategiji. I za kraj pravo je pitanje tek je li ovo samo prvih šest godina Plenkovićeve vladavine ili slijedi još šest?", rekao nam je zaključno Puhovski.