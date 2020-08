Županijski sud nepravomoćno je osudio muškarca (49) na šest mjeseci zatvora zbog spolnog odnosa s djevojčicom (14). Ona je zatrudnjela i pobacila. Sud mu je našao olakotne okolnosti.

Sudac nadležnog Županijskog suda zbog spolnog odnošaja s djetetom mlađim od 15 godina, odnosno zbog spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,​ nepravomoćno je osudio muškarca na 22 mjeseca zatvora. No kazna je uvjetna pa iza rešetaka mora na samo šest mjeseci s rokom kušnje od tri godine.

Zbog seksualnog se zlostavljanja sa svojom žrtvom ne smije viđati tri godine i mora platiti 2000 kuna sudskih troškova, piše Jutarnji list.

U optužnici piše da se muškarac, inače obiteljski čovjek, lani od veljače do rujna "s ciljem zadovoljavanja svog spolnog nagona upustio u seksualnu vezu sa školarkom". Tužiteljstvo je utvrdilo da je spolni odnos bio dobrovoljan, no prema Kaznenom zakonu svaki je odnos s djetetom mlađim od 15 godina kazneno djelo jer se smatra da tek s 15 godina dijete može razumno odlučiti želi li ući u spolni odnos i koje posljedice on može imati.

Pri određivanju kazne počinitelju vrednuje se koliko je on stariji od žrtve, a u ovom slučaju razlika je 35 godina.

''Nisam znao koliko ima godina''

Muškarac je na sudu priznao krivnju i rekao da je nakon potvrđene trudnoće s njom i njezinom majkom otišao liječniku i financijski ju zbrinuo. ''Kad sam ju upoznao, nisam znao koliko točno ima godina. Rekla mi je da ima 16, a njezinu dob doznao sam kad je zatrudnjela'', pravdao se na sudu. Djevojčica je bila na pobačaju u 13. tjednu trudnoće, kada je u Hrvatskoj nezakonit.

Kao olakotne okolnosti sud mu je uzeo u obzir neosuđivanost, priznanje i kajanje te činjenicu da je pokazao skrb za 14-godišnjakinju i financijski joj pomogao. Djelomično su uvjetnoj kazni pridonijele i njegove životne (ne)prilike, odnosno to što je skrbnik svojoj supruzi koja je lišena poslovne sposobnosti, kao i činjenica da pod istim krovom živi i sa starom majkom. A budući da mu je sin jedinac na odsluženju kazne, jedini prehranjuje svoju obitelj, piše Jutarnji.

Postane li presuda pravomoćna, a kako se u nju uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, muškarac će biti slobodan čovjek.