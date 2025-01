Prvi osuđeni kriminalac u Bijeloj kući: Trumpu stiže presuda zbog seksualne afere

Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump će biti osuđen u petak za kaznenu osudu povezanu s isplatom novca za šutnju pornografskoj zvijezdi, slučaj koji je zasjenio njegovu kandidaturu za povratak u Bijelu kuću.

Vrhovni sud SAD-a otvorio je put za presudu u četvrtak odbijanjem posljednjeg zahtjeva Trumpa za obustavu presude, deset dana prije njegove inauguracije 20. siječnja. Sudac Juan Merchan, koji je vodio šestotjedno suđenje prošle godine, signalizirao je da ne planira poslati Trumpa u zatvor niti ga novčano kazniti. Međutim, izricanjem nepovratne osude, stavio bi presudu o njegovoj krivnji na njegov trajni dosje.

Trump bi trebao sudjelovati putem video veze na ročištu.

On je svim silama pokušao izbjeći javni nastup pred državnim sucem, samo nekoliko dana prije povratka na javnu funkciju koju je izgubio prije četiri godine. "On ne želi biti osuđen jer je to službena presuda da je osuđeni kriminalac", izjavila je Cheryl Bader, profesorica prava na Sveučilištu Fordham u New Yorku.

Suđenje se odvijalo u izuzetnom kontekstu Trumpove uspješne kampanje za povratak u Bijelu kuću. Presuda predstavlja kulminaciju prvog kaznenog slučaja pokrenutog protiv predsjednika SAD-a, prošlog ili sadašnjeg. Okružni tužitelj Manhattana Alvin Bragg, demokrat, optužio je Trumpa, republikanca, u ožujku 2023. za 34 točke falsificiranja poslovnih dokumenata kako bi prikrio isplatu od 130.000 dolara koju je njegov bivši odvjetnik Michael Cohen isplatio porno zvijezdi Stormy Daniels za njezinu šutnju prije izbora 2016. godine, a Daniels je tvrdila da je imala seksualni susret s Trumpom, koji je to negirao.

Trump je pobijedio demokratkinju Hillary Clinton na tim izborima.

Porota u Manhattanu proglasila je Trumpa krivim po svih 34 točke 30. svibnja. Tužitelji su tvrdili da je unatoč neukusnoj prirodi optužbi, slučaj bio pokušaj korumpiranja izbora 2016. godine.

Trumpovi kritičari navodili su ove optužbe i druge pravne probleme kako bi potkrijepili tvrdnju da nije sposoban za javnu funkciju.

Trump je okrenuo situaciju u svoju korist. Tvrdio je da je slučaj, zajedno s tri druga kaznena optuženja i građanskim tužbama koje ga optužuju za prijevaru, klevetu i seksualno zlostavljanje, pokušaj njegovih protivnika da iskoriste pravosudni sustav protiv njega i naštete njegovoj kampanji za reizbor.

Često je napadao tužitelje i svjedoke, a Merchan ga je na kraju kaznio s 10.000 dolara zbog kršenja zabrane komentiranja.

Još 3. siječnja Trump je na svojoj društvenoj platformi Truth Social nazvao suca "radikalnim partizanom".

U odluci toga dana, Merchan je rekao da bi poništavanje presude "neizmjerno potkopalo vladavinu prava" i napisao da je Trumpovo ponašanje tijekom suđenja pokazalo nepoštovanje prema pravosuđu.

"Optuženi je poduzeo velike napore da na društvenim mrežama i drugim forumima širi svoje nepoštovanje prema sucima, porotama, velikim porotama i pravosudnom sustavu u cjelini", napisao je Merchan.

Kasno u četvrtak, nekoliko sati prije nego što je presuda trebala biti izrečena, Trump je na svojoj društvenoj platformi napisao da će podnijeti žalbu na slučaj i uvjeren je da će pobijediti.

Slučaj tajne isplate smatrao se manje ozbiljnijim od tri druga kaznena slučaja koja su čekala Trumpa, u kojima je optužen za pokušaj obaranja svojih gubitničkih izbora iz 2020. godine i zadržavanje povjerljivih dokumenata nakon što je napustio Bijelu kuću. Trump je u svim tim slučajevima iznio nevinu obranu.

Braggov slučaj bio je jedini kazneni slučaj koji je došao do suđenja unatoč nizu izazova od strane Trumpovih odvjetnika. Nakon Trumpove pobjede na izborima 5. studenog, savezni tužitelji odustali su od svojih dvaju slučajeva zbog politike Ministarstva pravde koja zabranjuje kazneni progon aktualnog predsjednika.

Preostali državni slučaj, pokrenut u Georgiji zbog pokušaja poništavanja izbornog rezultata u toj saveznoj državi, još je uvijek u limbu nakon što je sud u prosincu isključio glavnog tužitelja u tom slučaju.

Slučaj tajne isplate bio je politički mješovit. Donacije Trumpovoj kampanji porasle su nakon što je optužen u ožujku 2023. i vjerojatno mu pomogle da pobjedi svoje rivale za republikansku nominaciju. Tijekom suđenja, ankete su pokazale da većina birača shvaća ozbiljno optužbe, a njegov položaj među Republicanima opao je nakon presude o krivnji.

No slučaj je brzo nestao s naslovnica, osobito nakon lošeg nastupa predsjednika Joea Bidena u debati koji je doveo do njegova povlačenja i zamjene Kamalom Harris na demokratskoj listi te nakon što je metak iz pištolja prošao nekoliko centimetara od Trumpa na skupu u Butleru u Pennsylvaniji.

Merchan je prvotno zakazao izricanje presude za 11. srpnja, ali je više puta odgodio na zahtjev Trumpa. Prihvaćajući u rujnu odgodu presude do nakon izbora, sudac je napisao da je bio oprezan da ne bude percipiran kao da stavlja pritisak na izbornu vagu, piše Reuters.

Falsificiranje poslovnih dokumenata kažnjava se s do četiri godine zatvora. Iako bi bilo malo vjerojatno da Trump dobije zatvorsku kaznu zbog svoje stare dobi i odsutnosti kaznene prošlosti, no pravni stručnjaci su rekli da nije nemoguće, osobito s obzirom na kršenje zabrane komentiranja.

Trumpova pobjeda i predstojeća inauguracija činili su kaznu zatvora ili uvjetne kazne manje praktičnima.

Pročitajte i ovo "Mafija modernog doba" Milanović komentirao sporno izvješće pa udario po jednom čovjeku: "Znam tog tipa, za Tuđmana je govorio da je ustaša"

Pročitajte i ovo STRAŠNA TRAGEDIJA Horor u slikama: Pogledajte što je ostalo nakon požara u Los Angelesu