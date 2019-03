Zbog događaja koji je u četvrtak potresao Hrvatsku, a u kojem je u Pagu muškarac s kata kuće bacio svoje četvero djece, provodi se stručni nadzor nad zadarskim Centrom za socijalnu skrb.

Štefica Karačić, predsjednica udruge socijalnih radnika i šefica inspekcije koja provodi stručni nadzor nad zadarskim Centrom za socijalnu skrb zbog slučaja muškarca koji je bacio djecu s prvog kata kuće kazala je da je inspekcija obavila uvodni razgovor s ravnateljicom, a u pravi nadzor tek kreću.

"Provest ćemo nadzor kako je propisano aktima Komore socijalnih radnika. Sve ovisi o dokumentaciji. Uvidom u spise želimo provjeriti je li se postupalo u skladu s propisima i je li se adekvatno reagiralo na rizike i tko je sve bio uključen u rad s ovom obitelji. Kakav će biti ishod, to ćemo vidjeti. Sama je situacija šokantna i teško je prihvatiti da se nešto takvo dogodilo", rekla je Karačić za N1.



"Nadzor će trajati nekoliko dana. Vjerujemo da ćemo u petak obaviti te razgovore koje trebamo i napraviti uvid u dokumentaciju. Dio dokumentacije ćemo uzeti sa sobom da možemo to na miru analizirati i onda slijedi davanje mišljenja s prijedlogom za stručni nadzor", objasnila je proceduru koja je pred inspekcijom.

Razgovarat će se s ravnateljcom zadarskog Centra za socijalnu skrb, s odgovornim osobama u cetru. "Vidjet ćemo kako se koordinirao rad između kolegice na Pagu i Odjela za zaštitu obitelji u Centru i kako se upravljalo tim procesima i kakva je bila suradnja s drugim službama", dodala je Karačić.

Propusti će biti sankcionirani

Što se tiče mogućih propusta, oni će se sankcionirati prema propisima Komore. "Najteža mjera je oduzimanje licence za rad. Nadamo se i vjerujemo da tako drastičnih propusta nema. Moramo provjeriti. Bili bismo sretni da smo slijedili sve postupke i procedure. Jasno je svima da je ovakav ishod nepredvidiv i da je teško komentirati", rekla je Karačić.

Ovako težak slučaj, kaže, nije vidjela iako već 40-ak godina radi u sustavu socijalne skrbi i dobar dio radnog vijeka je provela u zaštiti mentalnog zdravlja. "Vidjela sam teške situacije, ali ovo me dotuklo. Ovako težak slučaj nisam vidjela", kazala je.

Što je moglo nagnati oca na ovakav čin? "Slušali smo već osvrte stručnjaka. Teško je reći što je moglo biti. Nešto je tu osobu natjeralo da to napravi. Je li to psihička reakcija na nešto, teško je reći. Meni se čini da to netko ne može napraviti s namjerom samo da našteti nego da u podlozi toga mora biti bolest", uvjerena je Karačić.

Sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj

"Socijalnih radnika nema dovoljno, mi smo deficitarna profesija. Ne možemo dobiti socijalne radnike ni tamo gdje postoji mogućnost da ih zaposlimo. Neki se centri muče s ozbiljnim problemima deficita socijalnih radnika, a nismo zadovoljni ni brojem socijalnih radnika koji rade u sustavu socijalne skrbi. Sve se mijenja. Situacije kojima se mi bavimo nisu iste danas kao prije 20 godina. Puno je teže raditi, rizici su, osobito kod posebno osjetljivih osoba, sve jači, snažniji i kompleksniji. Oko toga moramo kao zajednica ozbiljno promisliti. Imamo dobre propise i u dobroj mjeri uređen sustav, ali nismo dovoljno osvijestili da trebamo zajednički pomoći onima kojima je potrebna pomoć. Kod djece je uvijek u pitanju je li jače pravo djeteta ili roditelja. Mi znamo da je jače pravo djeteta, ali da bismo mogli reagirati, mi moramo imati informaciju na vrijeme", otkrila je Štefica Karačić, predsjednica udruge socijalnih radnika i šefica inspekcije.

Broj socijalnih radnika posljednjih nekoliko godina nije se smanjivao, dodala je. "Bila bih nepoštena kad bih rekla da Ministarstvo nema sluha. I Ministarstvu je u interesu da stvari idu nabolje. Stvari se mijenjaju, idu naprijed, ali za nas je to nedovoljno brzo. Kad ćemo gledati što se događalo u ovom predmetu, gledat ćemo i na razini Centra što se odvijalo i kako. Veliki značaj ima kontinuitet rada s nekom obitelji. Nije isto ako vas vodi jedan stručni tim ili ako se mijenjaju stručnjaci", govori Karačić.

Karačić je rekla i kako jedan socijalni radnik vodi previše predmeta. "Normativi nisu dobri. Oni se smanjuju, posljednji Pravilnik je bio korak naprijed, ali i dalje je to previše korisnika na jednog stručnjaka. Ne sumnjam da će se stvari poboljšati, ali za nas je to presporo. Mi bismo htjeli jednu snažniju promjenu i ona će se dogoditi jer je u tijeku donošenje novog zakona o socijalnoj skrbi. Mislim da će se to i dugoročno vidjeti kao poboljšanje", kaže.

Na pitanje je li obitelj s Paga u sustavu bila samo zbog starije kćeri koja nije živjela s njima, Karačić kaže kako takav scenarij nije vjerojatan. "Nisam vidjela predmet i ne mogu tvrditi da je to zbog nečega. Ali, poznavajući procedure, nemoguće je očekivati da se vodio postupak samo zbog jednog djeteta. Mogu reći da se postupak vodio u odnosu na cijelu obitelj iako nisam vidjela predmet", zaključila je Karačić.