I dalje traje istraga gdje je trebalo završiti 76 kapsula čistog kokaina koje je 28-godišnja Brazilka pokušala prokrijumčariti u Hrvatsku. Stručnjaci smatraju kako je samo pukom srećom preživjela s tolikim kokainom u trbuhu.

Opuštena i bez ikakvih emocija, 28-godišnja Brazilka stigla je na graničnu kontrolu. Nije niti slutila da je već pod budnim okom carine i policije.

"Došla je s jako malo prtljage i pregledom smo ustanovili da čak nema niti četkicu za zube. Odgovarala je i negativno i poricala je sve što smo je pitali", kazao je Vlado Jurinjak, voditelj smjene Graničnog carinskog ureda Zračna luka.



No priča je trajala sve dok nije stigla RTG slika. Odmah je sve priznala.

"Ona je tvrdila da je dobila 1000 eura dobila za odlazak, a 1000 je trebala dobiti prilikom isporuke", rekao je Tihomir Žegrec, predstojnik GCU Zračna luka.

Gutanje komplicirano

Kako je uspjela progutati 76 kapsula veličine gotovo pet centimetara, pojašnjava stručnjak za droge Dubravko Klarić.

"Tehnika samog gutanja je dosta komplicirana, piju se posebne vrste čajeva, neka lubrikativna sredstva jer treba to ipak nagurati kroz jednjak i da uđe u probavni trakt", rekao je Klarić.



Osim gutanja, još je kompliciraniji postupak da osoba sve kapsule izbaci iz tijela.

Droga iz organizma izlazi danima

Dr. Dinko Bekić, specijalist gastroenterologije i hepatologije Kliničke bolnice Sveti Duh, kaže da 10 dana za ovakvo čišćenje nije puno.

"To je velika količina strane tvari u probavnom sustavu organizma i to nije ništa neuobičajeno. U literaturi je opisano gdje i za manju količinu droge je trebalo duže, 15 i više dana", navodi Bekić.



Dodaje da mu je jasno zašto kolege nisu išle na operativni zahvat.

"U svakoj operaciji postoje rizici, a pogotovo ako dođe do mehaničkog oštećenja, opet imamo apsorbciju u krvotok i puno gori ishod za tog pacijenata", navodi Bekić.

Policija ima pune ruke posla

A kriminalist Klarić ističe kako policija ovdje ima još pune ruke posla.

"Tko je veza bio, na koji način je to krenulo, hoće li se to utvrditi ili ne, to ovog časa ne možemo reći, jel", rekao je Klarić.



Jer ključna stvar će biti i hoće li ova mula iz Brazila željeti surađivati s policijskim istražiteljima i otkriti tko je naručio 990 grama čistog kokaina.

Kako napreduje istraga?

Kako napreduje policijska istraga ovog slučaja doznao je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

U sjedištu zagrebačke krim policije razgovarao je s voditeljem Službe kriminaliteta droga PU zagrebačke Goranom Laušem.

"Raspolažemo sa saznanjima o osobi koja je trebala dočekati navedenu Brazilku i raspolažemo saznanjima o objektu, odnosno hotelu, gdje je trebala biti smještena", rekao je Lauš.

"Ono što mi trenutno sumnjamo je da ju je trebala dočekati osoba s područja jedne od zemalja Južne Amerike", dodao je Lauš.

Spremna na suradnju

Navodi da je bila spremna na suradnju.

"Bila je spremna na suradnju jer smo joj ponudili liječničku pomoć, što nam je bilo od iznimne važnosti zbog zaštite njezina života i zdravlja. Što se tiče njezina iskaza, koristila je svoje zakonsko pravo i branila se šutnjom", istaknuo je Lauš.

Kazao je kako je dio droge bio, vrlo vjerojatno, namijenjen Hrvatskoj.

"Zasigurno je dio droge trebao završiti u Hrvatskoj, no dio je mogao završiti u jednoj od susjednih zemalja", rekao je.

Trebala je odsjesti u jednom zagrebačkom hotelu, nakon 10 dana je izbacila kapsule iz tijela. Mule često izbace drogu bez pomoći liječnika.

"Da, one dobiju uputu kako će drogu izlučiti iz tijela za vrijeme boravka u objektu, najčešće koriste određene vrste laksativa", rekao je.

Zaustavljene tri mule

Tri mule na putu u Zagreb zaustavljene su u Francuskoj i Švicarskoj.

"Ovo je primjer da, osim uobičajenog pomorskog krijumčarenja droge, sada je aktualan i zračni promet, odnosno zračni način krijumčarenja", rekao je Lauš.

Na pitanje koliko ih je teško detektirati, navodi da je teško.

"Uz pravovremenu informaciju kolega i razmjenom informacija, a koje nam bitno doprinose, možemo detaljnom analizom profila putnika utvrditi nad kojom osobom bi trebali provesti detaljniji granični, odnosno carinski pregled", kazao je Lauš.

"Komunikacija s kolegama u Brazilu vezana uz Brazilku je u tijeku, čekam rezultate njihova istraživanja", zaključio je Lauš.

