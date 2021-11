Tomislav Petric uhićen je zajedno s bivšom ministricom Gabrojelom Žalac i još dvije osobe u sklopu istrage afere softver.

Tomislav Petric, ravnatelj moćne državne agencije SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje), jedan je od četvero uhićenih u okviru istrage koju OLAF provodi u Hrvatskoj.

Osim njega, uhićena je i Gabrijela Žalac, bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a te još dvije osobe.

O Petricu šira javnost ne zna puno. Rođen je u Osijeku 1981. godine, a u tom je gradu i diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu. Šest je godina radi u Osječko-baranjskoj županiji na projektima poljoprivrede i infrastrukture.

Nakon toga mijenja grad, ali ne i poslodavca. Seli u Viroviticu i zapošljava se u Virovitičko-podravskoj županiji.

Na stranicama SAFU-a, stoji da je 30. ožujka 2020. drugi put imenovan za ravnatelja te agencije. Prvi put na čelo SAFU-a došao je u travnju 2016. godine.

Gabrijela Žalac i Tomislav Petric, arhiva Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Samo dva mjeseca ranije, 15. veljače, ušao je u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a kao glavni savjetnik tadašnjeg ministra Tomislava Tolušića.

"To je jedno lijepo priznanje. Već sam i počeo raditi u Zagrebu, sve je novo, dinamično, no tematika mi je poznata. Razlika je samo u tome što sam do sada bio s druge strane stola. Do sada smo u Virovitičko-podravskoj županiji i razvojnoj agenciji VIDRA prijavljivali projekte i pokušavali doći do sredstava, a ovdje raspisujemo natječaje i pokušavamo potrošiti sredstva", rekao je tada za Virovitički list.

Prije toga je ovaj diplomirani inženjer poljoprivrede i član HDZ-a, bio, kao što ste već shvatili, ravnatelj VIDRA-e, Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije gdje je imenovan 30. travnja 2014. godine.

Tomislav Petric, ravnatelj SAFU-a Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

U njegovoj imovinskoj kartici stoji da kao ravnatelj SAFU-a prima neto plaću od 15.788 kuna (21.730 bruto). I njegova supruga radi u razvojnoj agenciji, doduše onoj zagrebačkoj, za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja. Njezina neto plaća iznosi 12.408 kuna iako joj je bruto iznos veći od suprugovog (23.022 kune). No, pored plaće supruga prima mjesečno i 1500 kuna od imovine i imovinskih prava.

Kredit za stan, auto na leasing

Petric ima jedan kredit od 170.000 eura iz 2017. godine, za koji mjesečno plaća ratu od 806 eura. Nije mu to jedini mjesečni trošak, za Citroen C5 aircross mjesečno plaća 268 eura (iznos leasinga je 23.113 eura. Petric napominje da je kao učešće za taj automobil uplatio 13.714,99 eura koje je dobio za Opel insigniju.

Vlasnik je kuće s okućnicom u zagrebačkom Blatu od 306 četvornih metara, čija je tržišna vrijednost, prema njegovoj imovinskoj kartici, oko 1,2 milijuna kuna. Njegova supruga ima stan od 43 četvorna metra u Virovitici (vrijedan 340 tisuća kuna). Uštedio je mladi Petric dosad i 105 tisuća kuna te 4000 eura.

Nakon što je lani u ožujku opet imenovan ravnateljem SAFU-a, na stranicama te agencije su se pohvalili da ih je tijekom svog prvog četverogodišnjeg mandata uspješno predvodio. SAFU je u tom razdoblju ugovorio više od 700 projekata ukupne vrijednosti od gotovo 30 milijardi kuna, a tiču se ulaganja u sektore prometa, istraživanja i inovacija, zaštite okoliša, obrazovanja, poslovne konkurentnosti, informacijske i komunikacijske tehnologije, socijalnog uključivanja te zdravlja.

"Uz brojne ugovorene projekte u posljednje četiri godine rada SAFU je sudjelovao i u pripremi dokumentacije 200-tinjak poziva na dostavu projektnih prijedloga te provodio postupke dodjele bepovratnih sredstava.

Napravljeno je blizu 1500 ex-ante i ex-post provjera dokumentacija o nabavi, odobreno je oko 4000 zahtjeva za isplatom predujma/zahtjeva za nadoknadom sredstava te je provedeno oko 450 terenskih provjera. Središnja agencija je i veliku pažnju posvetila edukaciji korisnika bespovratnih sredstava, ali i svojih vlastitih zaposlenika te je u protekle četiri godine održano 470 obrazovnih aktivnosti i educirano 10.600 polaznika.

Također, pod vodstvom ravnatelja Petrica, Središnja agencija je 2019. godine dobila certifikat Poslodavac partner i time postala prva državna agencija s tim prestižnim certifikatom kao dokazom izvrsnosti u segmentu upravljanja zaposlenicima", pohvalila se ova državna agencijama svojim starim-novim ravnateljem.