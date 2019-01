Predsjednik stranke Abeceda demokracije na prošlim parlamentarnim izborima dobio je 26 glasova. Nemaju nijednog saborskog zastupnika, ali smo ih od 2016. financirali s više od milijun kuna. Ivan Pernar najavio je izlazak iz stranke i pozvao državu da taj novac uzme nazad.

Šef stranke Abeceda demokracije Stjepan Vujanić kazao je za DNEVNIK.hr kako nema informaciju o izlasku Ivana Pernara iz stranke.

Na račun Ivana Pernara i toga što je ušao u Sabor, dobili ste dosta novaca. O kojem se točno iznosu radi?

2016. godine nakon formiranja Sabora smo dobili 65.224,24 kune, za 2017. godinu dobili smo 331.887,32 kune, a za prošlu 2018. godinu smo dobili 349.828,38 kuna. Dakle, ne radi se o 1,3 milijuna kuna kako prenose neki mediji već o cca 750 tisuća kuna.

U što je uložen taj novac?

On je uložen u rad stranke i servisnu podršku našem saborskom zastupniku Ivanu Pernaru zbog kojega smo taj novac i dobili. Imamo dvoje zaposlenih, bilo je jedno vrijeme i troje. Novac je utrošen i za njihove plaće.

Što se tiče nekakvih osobnih isplata, njih nije bilo. Nikakvih honorara ja nemam niti itko od moje obitelji. Isto tako, ni Pernar nije dobivao honorar niti dnevnice. Koristili smo neke agencije koje su pripremale materijale i radile istraživanja javnog mnijenja.

Financijski izvještaj stranke je pozitivno ocijenjen i prihvaćen je bez uvjeta. Poslovanje je uvjetno što znači da je u poslovanju, po mišljenju revizije, došlo do propusta koje u sljedećem razdoblju treba ispraviti.

Radi se o 91 tisući kuna?

Da. Sve je plaćeno na temelju računa. Agencijama je plaćeno za istraživanje javnog mnijenja i izradu materijala potrebnih za našeg saborskog zastupnika Ivana Pernara.

Što se tiče troškova benzina, koji iznose 3900 kuna, mi smo mislili da je bolje da plaćamo za privatne automobile benzin kad putujemo, međutim upozoreni smo da je to protuzakonito. Zakon nas prisiljava da dajemo više nego bi plaćali kad bi si samo platili benzin. Odustali smo od toga i idemo sad s putnim nalozima.

Što se tiče prezentacije, to je negdje oko 10 tisuća kuna, utrošeno je na prigodne zakuske po ograncima i po županijskim predsjedništvima. Morate ljude počastiti kad dođu. Mi smo oporbena stranka i da dobijete ljude uz sebe, morate ih počastiti. Ne možemo dati radno mjesto kao vladajuća stranka.

Pernar je danas najavio da napušta vašu stranku. Što će biti s novcima koje ćete dobiti dalje? Hoćete li ih možda vratiti državi? (Za ovu godinu Abeceda demokracije dobit će 367.162,77 kuna)



Ja informaciju o Pernarovom izlasku iz stranke nemam. Ne znam što je utjecalo na njega. Rekao je da neće izlaziti iz stranke.

Mi smo po njemu novac dobili i novac ćemo i dalje dobivati dok se ne promijeni zakon, dok ne budu novi izbori.

Hoćete vratiti taj novac?

Zašto bi vratili? Onda bi HDZ morao vratiti novac koji prima za Hasanbegovića, Esih i Zekanovića. Jer oni primaju novce za njih. I Bernardić prima novac za onih osam prebjega koji su otišli iz njegove stranke.

Ako oni to izglasaju da se to više ne može, onda ni naša stranka više neće dobivati novce.

Ivan Pernar je u srijedu kazao da napušta Abecedu demokracije i pozvao je državu da vam uzme novce koje ste dobili za njega i da ih u humanitarne svrhe. Vaš komentar na to?



Pernar je oštrouman dečko, danas je svojom izjavom 'bacio udicu' jer unaprijed zna da do toga ne može doći. Sabor ne može sada donijeti separatnu odluku, samo za jednu stranku. On je time htio isprovocirati velike stranke. Ako se zakon donosi, on ide za sve jednako.

Mi ćemo, ako ćemo dobivati novac, koristiti ga po zakonu i u skladu s propisima i naputcima Državne revizije za dobrobit stranke kako bi se pripremili za sljedeće izbore.

Revizija je svoje izvješće proslijedila DORH-u.

Gdjegod se stvori uvjetno mišljenje, revizija ga šalje DORH-u, ja mislim. Nije to samo naše izvješće. Vidljivo je da je naše izvješće pozitivno.

Ako gospoda iz DORH-a smatraju da me trebaju pozvati, neka me pozovu. Ja sam na raspolaganju.