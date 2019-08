SDP želi potpunu legalizaciju marihuane, poručili su u petak na konferenciji za novinare. Smatraju da bi legalizacija i liberalizacija industrijske konoplje, tako da se iskoristi čitava biljka, pomogle i gospodarstvu.

Hrvatska ima šansu biti lider po tom pitanju, i to u roku od godinu dana, tvrdi SDP. Traže osnivanje Agencije za konoplju koja bi odgovarala Vladi, Saboru i javnosti, a regulirala bi maksimalnu površinu uzgoja, kontrolirala preradu te promet konoplje i proizvoda.

''Do 2025. godine globalno tržište za medicinski kanabis vrijedno je 55 milijardi dolara. No jedan je od važnijih aspekata legalizacija kanabisa u rekreativne svrhe. Prvi je to legalizirao Urugvaj, onda i Kanada, na čemu danas masno zarađuju milijarde eura, a u Hrvatskoj se o uzgoju marihuane u rekreativne svrhe nikada nije zapravo razgovaralo'', rekao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić.