Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) najavila je u četvrtak da neće podržati prijedlog izmjena Zakona o najmu stanova, po kojem se u pet godina zaštićeni najmoprimci na zahtjev vlasnika moraju iseliti iz njih, jer smatra da će to dovesti do kršenja ljudskih prava i generirati brojne sporove i tužbe, od čega će profitirati jedino odvjetnici.

SDP-ovi saborski zastupnici Peđa Grbin i Franko Vidović ustvrdili su na konferenciji za novinare da bi prijedlog zakona od hrvatskih građana mogao napraviti socijalne slučajeve.

Grbin je naglasio da je to pitanje temeljnih ljudskih prava, prava vlasništva i prava na dom , pa je neprihvatljivo da vladajući na takvo pitanje gledaju tehnički. Takav bi zakon, smatra, generirao samo brojne tužbe i sporove i jedini koji bi profitirali bili bi odvjetnici.

"SDP je svjestan sudske prakse Europskog suda za ljudska prava, pogotovo presude u predmetu Statileo, no postoje i odredbe koje jamče pravo na dom. Po sudskoj praksi Europskog suda dom nije pravno nego činjenično pitanje. Taj dom se ne bi smio oduzeti administrativnom mjerom jer će se nakon pet godina ljudi naći na ulici", rekao je.

Država stvorila problem, mora ga i riješiti

Država je stvorila problem i ona ga mora riješiti, ocijenio je Grbin poručivši da se problem ne smije prebaciti na lokalnu razinu ili dati vlasnicima i korisnicima stanova da ga rješavaju, jer bi to moglo otvoriti tisuće sudskih sporova.

"Moramo znati koje je trenutno stvarno stanje, o koliko se stanova radi i koja je njihova vrijednost. Zakon mora imati i program stambenog zbrinjavanja, a tu je i pitanje postojećih državnih stanova koji se ne koriste i koji bi mogli biti korisni za davanje korisniku ili vlasniku, ako na to pristanu. Drugi je program plan obeštećenja, bilo vlasnika bilo korisnika", naglasio je.

Na upit što je SDP u svom mandatu učinio da bi riješio to pitanje, Grbin i Vidović su rekli da su 2002. pokušali to riješiti, no ni vlasnici niti korisnici stanova nisu bili zainteresirani, a kasnije ni vladajući nisu pokazali interes za rješavanje tog pitanja.

"Nepravda i jednoj i drugoj strani"

"Nažalost, nakon osvojenog jednog mandata nismo uspjeli ostvariti drugi u kojem bismo vjerojatno riješili problem. Evo, i po ovoj konferenciji se vidi da smo mi radili na tome pa bi zasigurno pronašli pravično rješenje za obje strane", kazao je Vidović.

"Učinjena je nepravda i jednoj i drugoj strani. Umjesto da ministar državne imovine Goran Marić raspisuje natječaje za prodaju državne imovine bilo bi pametnije da potencijale usmjeri na rješavanje problema. Takav prijedlog neće riješiti ništa, može samo proizvesti druge nepravde, pa ga nećemo podržati u saboru", istaknuo je Vidović. (Hina)