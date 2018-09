SDP je predstavio prijedlog povećanja plaća prema kojem bi najmanje plaće narasle tisuću kuna.

''Više od 100 tisuća ljudi otišlo je iz Hrvatske, a pola milijuna ljudi živi na rubu siromaštva. Cilj SDP-a je povećanje plaća jer su niske plaće glavni razlog iseljavanja'', objasnio je predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

Za razliku od HDZ-a i Plenkovića nama je cilj rast plaća. Poreznom reformom nije postignut ključni cilj jer niske plaće uopće neće rasti, a plaća premijera Plenkovića rast će 4 tisuće kuna, upozorio je šef SDP-a.

Predstavili su SDP-ov prijedlog za povećanje plaća kojim bi sve plaće rasle od 1.1.2019. Najmanje plaće narasle bi u startu tisuću kuna mjesečno, a niske i male više od 300 kuna mjesečno.

''Vladina porezna reforma je kozmetika reforma'', komentirao je Branko Grčić. ''Ovaj prijedlog nismo isisali iz prsta, razmatrali smo više opcija. Ovo je prijedlog koji neće povećati plaću samo 20 tisuća onih s najvećim plaćama'', objasnio je Grčić i otkrio da oni predlažu povećanje osobnog odbitka sa 3800 kuna na 5000 kuna.

''Za ljude s najmanjom plaćom to bi bilo oko 4 tisuća kuna godišnje što je gotovo pa 13. plaća, a za one sa 17 tisuća kuna kojima HDZ povećava plaće i to im je jedini cilj, prema ovom prijedlogu rasla bi 500 kuna'', rekao je. ''Ovime bi porasle plaće svima, a ne samo njima'', zaključio je Grčić. Dodao je da je HDZ-ova mjera prelijevanje doprinosa iz šupljeg u prazno.

Bernardić o aferi SMS: ''HDZ povezan s paraobavještajnim strukturama''

Poručio je da smanjenje PDV-a SDP može pozdraviti, ali upozorava da nema garancije da će trgovci sniziti cijene. ''Ako se to i dogodi, to će trajati dva mjeseca, budite bez brige'', rekao je i dodao da će od toga najviše profitirati uvoznici jer više od 50 posto tih proizvoda uvozimo.

''To je punjenje džepova uvoznih lobija i trgovačkih lanaca umjesto da se kune dodaju u džepove hrvatskih građana'', zaključio je Davor Bernardić. Za idući tjedan najavio je opetovani zahtjev za porast mirovina. Podržava najavljeni sindikalni prosvjed.

Novinare je zanimao i komentar afere SMS. ''HDZ ide iz afere u aferu, očita je povezanost HDZ-a s obavještajnim i paraobavještajnim strukturama'', rekao je čelnik SDP-a koji inzistira da se afera SMS, ali i Borg i Hotmail istraže do kraja. Rekao je da se u unutarstranačke stvari ne želi miješati, ali želi da se sve istraži do kraja. ''Želimo vidjeti ima li Hrvatska snage obračunati se s korupcijom i kriminalom'', zaključio je.