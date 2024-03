Još nemaju nositelje lista, ali poznato je tko će biti SDP-ov šef kampanje

"Nije ih iznenadio, kažu da je to produkt nedavnih prosvjeda, i kažu kako su itetkako spremni", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV te dodao kako će SDP-ov šef kampanje biti šibenski odvjetnik Tonči Resotvić.

"SDP još nema nositelje lista, imaju koordinatore diljem Hrvatske", kazao je Domagoj Mikić.

"Plenković niti danas nije bio u stanju jasno odgovoriti na pitanje kada će biti raspuštanje Sabora, ali to na njegovu dušu. Ono što je bitno, prosvjed kojeg smo organizirali zajedno s građanima donio je prvi korak, a to je da ćemo na izbore ići i da ćemo na te izbore ići što prije. Međutim drugi korak, taj korak, mogu donijeti samo građani, a to je ono dosta je,dosta je korupcije, dosta je laži, dosta je raznih Turudića , dosta je nesposobnosti, dosta je HDZ-a", poručuje predsjednik SDP-a Peđa Grbin.



Od utorka SDP počinje sastanke s potencijalnim partnerima za izbore na području cijele Hrvatske, a sa strankom Možemo trebali bi razgovarati o mogućoj točkastoj koaliciji, dodao je reporter Dnevnika Nove TV.

