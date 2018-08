Dok na političkoj sceni ne prestaju prozivke za odgovornost u aferi Hotmail, čime se bavi i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, naknade za konzultantske usluge u Agrokoru i dalje se isplaćuju. Na njih je od početka izvanredne uprave otišlo oko pola milijarde kuna.

I predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković poručivali su savjetnicima u Agrokoru da trebaju vratiti novac naknada za konzultantske usluge.

"Sve ljude o kojima se radi, neka osim troškova i naknade koju je dobio gospodin Ramljak, neka vrate ili kompaniji ili Alixu sve ono što smatramo da je suvišno", poručivao je premijer Plenković još u svibnju ove godine.

Tri mjeseca poslije savjetnici i dalje primaju naknade u koncernu, a posljednji podaci govore da od 817 milijuna kuna ukupnih troškova Izvanredne uprave od početka na savjetnike je otišlo najviše, 495 milijuna kuna. Ostalih 322 milijuna potrošeno je na plaće, otpremnine, nagrade vjerovniku, porezne i revizorske usluge, režijske i druge troškove.

Iz Agrokora nema odgovora na naš upit je li itko od savjetnika novac i vratio. Vodeći ljudi iz Agrokora i danas su stigli na sastanak u Banske dvore, kao i ministar financija Zdravko Marić. Na prozivke da je lagao o broju sastanaka u aferi Hotmail Marić kaže da je to lako provjerljivo. "Pogledajte dobro što me je se pitalo i što sam dogovarao i vidjet ćete i sami da tu nema nikakvih neistina, dapače", rekao je Marić.

Uz Andreja Plenkovića, Martinu Dalić i Antu Ramljaka i protiv njega je bila podnesena kaznena prijava koju je USKOK odbacio. Marić kaže da ga USKOK nije zvao na razgovor, a na pitanju je li mu to čudno kaže da poštuje sve hrvatske institucije. "To mi je dužnost i kao dužnosnika i kao građana Republike Hrvatske", kaže Marić, dodajući da se dosad odazivao na sve pozive institucija.

Petrov snimao sastanak?

I u Mostu kažu da ih nitko iz USKOK-a nije zvao na razgovor. Na napise tjednika Nacional kako su neki od sudionika prvog sastanka predstavnika Vlade s Ivicom Todorićem na kojem je bio i Božo Petrov, potajno snimali sastanak, Nikola Grmoja neizravno otkriva: "Ja samo mogu reći da je Most imao veliko nepovjerenje i prema HDZ-u i prema Zdravku Mariću.“

Na pitanje znači li to da je Petrov snimao sastanak, Grmoja kaže da mu je žao što nisu snimali i zapisivali sve sastanke. "Bilo bi nam puno lakše sada rekonstruirati određene stvari", kaže Grmoja.

Ostalo je nepoznato tko je u radnu skupinu pozvao odvjetnika Borisa Šavorića. Protiv njega i njegova bivšeg partnera Tonija Smrčeka te savjetnika u Agrokoru Tina Doličkog Odvjetnička komora je prije tri mjeseca pokrenula disciplinski postupak zbog sumnje u sukob interesa.

Najavili su odluku prije ljeta, sad odgovaraju da je disciplinski protiv Šavorića, Doličkog i Smrčeka još u tijeku.

Tražili su očitovanje i od DORH-a i od Vlade, no kako doznajemo, na neke odgovore još čekaju.

Žganjer: Malo je neobično što Marića nisu zvali na razgovor

USKOK je u mjesec dana odlučio o kaznenoj prijavi Živog zida i Slobodne Hrvatske, no odvjetnik Željko Žganjer, bivši šef USKOK-a kaže da je to možda malo neuobičajeno, ali pretpostavlja da su imali dovoljno kvalitetnog i relevantnog materijala za meritornu odluku.

Neobično mu je, međutim, što Zdravka Marića nakon prijave nisu zvali na razgovor. "To baš i nije uobičajeno, ali dogodilo se. Očito su raspolagali s drugim podacima, očito su ocijenili da nije nužno da ispitaju gospodina Marića. Vjerujem da je isti slučaj kod gospodina Plenkovića. Ali pomalo je neuobičajeno da se prijavljena osoba ne pozove i ispita o okolnostima. Međutim i bez toga može se donijeti kvalitetna državnoodvjetnička odluka", rekao je Žganjer.

Iako kaže da ne zna dovoljno precizno sadržaj prijava Ivice Todorića, no ako je on istovjetan onome zbog čega ga tereti Županijsko državno odvjetništvo, onda nije neobično što one nisu prihvaćene. "Bilo bi besmisleno da prihvati njegove prijave jer bi time dovelo u ozbiljnu sumnju postupke koje pokrenulo protiv njega. Iluzorno je da će ŽDO uzeti ozbiljno u razmatranje njegove prijave", kaže Žganjer.