Niz gafova na državnoj maturi, ravnatelj NCVVO-a: "Meni je razumljivo da je to Ankara, ali eto..."

Na ispitu iz hrvatskog jezika maturante se pitalo koja je od ovih rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju velikog i malog slova. Među ponuđenima je bila i rečenica: ''Prijestolnica Istočnoga Rimskog Carstva bio je Carigrad, grad koji se danas zove ISTANBUL i glavni je grad Turske''. Zadatak je na mjestu, osim što glavni grad Turske nije Istanbul, već Ankara!

Pogreška je uočena, ali pitanje se neće poništiti.

"Ovdje se ne radi o formulaciji koja vodi učenika na krivo rješenje jer je u pitanju veliko ili malo slovo. Je li to Ankara ili Istanbul za samo rješenje zadatka nije presudno, ali jest iz pozicije renomea centra i pitanja poznavanja opće kulture", pojasnio je odluku Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a.

Inače, ispit, prije nego što dođe do maturanata, prođe kroz više ruku.

"10-ak ljudi je uključeno bilo", kaže pa se i sam čudi kako je do toga došlo: "Malo sam subjektivan jer ja kao geograf, meni je razumljivo da je to Ankara, ali eto dopuštam da oni koji nisu te struke možda to i ne znaju", rekao je Filipović.

Kaže - važno da nitko od maturanata nije oštećen. No, ovo nije jedina pogreška. Prošli tjedan ovaj ih je maturant upozorio da Uskok nije Vladin ured, kako je bilo navedeno u pitanju.

Prvu žalbu su mu odbili uz vrlo upitno obrazloženje. Priznali su pogrešku tek kad se drugi put žalio. Pošteno su poništili to pitanje. No, na ovakvom ispitu ne bi trebalo biti pogrešaka, kaže Boris Jokić.

"I sada, više od 10 godina državne mature mislim da nema mjesta za ovakve greške. Ajmo svi učiniti to da ti svi ti ispiti budu bolji. Prije svega, na korist same djece, svih tih ljudi, da mogu vjerovati u ovu državu, da mogu vjerovati u meritorkraciju", rekao je.

"Pa gledajte, postoji nešto što sam ja već nazvao - stručni ego. Naime, na prvom prigovoru mišljenje dali su članovi stručne radne skupine koja je radila taj ispit i očito u tom trenutku nisu imali dovoljno samokritičnosti da prihvate i priznaju da je prigovor neopravdano odbačen", rekao je Filipović i priznao da mu je žao što se to dogodilo.

Nije nezamislivo da se takve pogreške dogode, dodaje Jokić.

"Kada se one dogode treba ljudski reagirati. Priznati odgovornost, ispričati se i napraviti bolje sljedeće godine. Ova izmotavanja nikome ne služe. Time nećete spasiti niti proces državne mature, niti sebe. Već, štoviše, dat ćete mnogim mladim ljudima da država se tu pokušava izmotavati", poručio je.

