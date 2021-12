Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković potvrdio je kako je u srijedu održan sastanak o sljemenskoj žičari, na kojem su bili gradonačelnik Tomislav Tomašević, predstavnik ministarstva zdravstva i predstavnik Državnog inspektorata.

Naime, iako su radovi na žičari završeni prije gotovo godinu dana, ona još nije u funkciji i svakodnevno proizvodi goleme financijske gubitke. Problem je jedna od uporabnih dozvola, ona za buku. Podsjetimo, žičara je Grad Zagreb koštala više od 700 milijuna kuna.

''Imali smo vrlo konstruktivan sastanak oko žičare. Najveći je problem buka. Nalazila su se tehnička i zakonska rješenja kako bi žičara mogla profunkcionirati što prije i zbog Snježne kraljice.

Mogu reći da smo pronašli rješenje, a to je da će Ministarstvo zdravstva promijeniti svoj pravilnik u jednom dijelu. On je zastario i nije prepoznao žičaru kao prometnu infrastrukturu. Oni su na to pristali, čuo sam se s ministrom Berošem, zamolio me da mu to formuliram. Onda smo im to napisali i poslali'', objasnio je Butković.

Na pitanje misli li da će se taj problem riješiti do Božića ministar je istaknuo kako ''očekuje da će to biti gotovo do kraja ove godine. Nije bilo govora da to bude do Božića ili Nove godine, nego da bude što prije.''