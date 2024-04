Ustavni stručnjaci pozdravili odluku: "Bravo za Ustavni sud, adios za mandat", "To je to"

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić kratko je za DNEVNIK.hr prokomentirala odluku Ustavnog suda kojom su ustvrdili da Zoran Milanović ne može biti ni mandatar ni predsjednik Vlade jer je učestalo kršio njihovo ranije upozorenje.

"Ustavni sud je rekao. To je to. Hajmo se konačno držati Ustava, ustavnopravnog poretka i vladavine prava. Najlakše je napadati Ustavni sud, a ne one koji evidentno krše Ustav", rekla je Barić, koja je i ranije kritizirala Milanovića zbog neustavnog postupanja.

Mato Palić, također ustavni stručnjak, reagirao je na Facebooku na objavu Ustavnog suda. "Bravo za Ustavni sud… adios za mandat", napisao je Palić.