Zbog istjecanja loživog ulja iz Termoelektrane Rijeka, na području općine Kostrena došlo je do zagađenja obale i plaža u duljini od nekoliko stotina metara. Do istjecanja je došlo u srijedu poslijepodne, a sanacija je u tijeku.

Čim su u HEP-u primijetili istjecanje loživog ulja iz Termoelektrane Rijeka, izvijestili su nadležne interventne službe koje su odmah izašle na teren.

Tijekom dana trajala je sanacija plaža i obale, a nastavit će se i u petak. Sreća u nesreći je da je došlo do istjecanja manje količine lakšeg goriva pa je i šteta manja.



''Što se tiče troškova i sanacije, naravno da ćemo mi to sve sanirati i to ćemo naravno komunicirati sa svim tvrtkama i ljudima koji imaju bilo kakvog udjela u tome'', kazao je direktor HEP Proizvodnje Robert Krklec.



Dražen Vranić, načelnik općine Kostrena, poručio je: ''Vjerujem da će HEP u sklopu toga morati zamijeniti i sam šljunak i sve ostalo. Ali dobro, to ćemo u vrlo skorom vremenu, siguran sam, i realizirati i da će se sve vratiti u prvobitno stanje''.



''Za petak je još preostalo čišćenje šljunka na plažama malo dalje od same crte razgraničenja mora i kopna te čišćenje škoja, takozvanih grota koje vire iz mora'', objasnio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen.

Javljajući se iz Kostrene istaknuo je da je važno to što su iz HEP-a pravovremeno obavijestili nadležne službe te su odmah postavljene odgovarajuće brane iako je za neke lučice bilo malo kasno.

''Još uvijek se osjeća onaj malo teži miris lož ulja'', kazao je Balen te objasnio i otkud lož ulje. ''Pitali smo direktora HEP Proizvodnje i on nam je kazao da je termoelektrana stavljena u stanje pripravnosti. Ako bi došlo do velikog poskupljenja plina ili poremećaja na tržištu električnom energijom, Termoelektrana Rijeka mogla bi za koji dan početi raditi i zato se u njoj nalazi lož ulje''.

''Sreća je u nesreći da u njoj nije bio mazutno kojim se nekada pogonila jer bi tada posljedice ovog ekološkog incidenta po prirodu bile puno veće'', istaknuo je Balen i podsjetio da ovo nije prvi incident na području općine Kostrena.

