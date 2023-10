Saborski zastupnici ruše rekorde u - opomenama. Pogledajte koja je petorka dosad najviše kažnjavana

Nije za pljesak, ali 10. saziv Sabora ime bi mogao promijeniti i u saziv - stegovnih mjera, posebice opomena.

6058 - toliko su puta zastupnici dosada opomenuti, ostali bez prava na riječ i udaljeni sa sjednice.



Za usporedbu - ukupan broj stegovnih mjera u cijelom prošlom sazivu Sabora bio je 773.

Miro Bulj kažnjen je 392 puta, Nikola Grmoja 299, Hrvoje Zekanović 224, a Marija Selak Raspudić čak 223 puta. Petorku najviše kažnjavanih zatvara Dalija Orešković s 208 stegovnih mjera.

"Ja iz Sinja putujem gori da govorim, nisam se ni digao i počeo govoriti istinu u lice, oni me zaustavljaju, opominju i izbacuju. Je li to parlament, je li to demokracija? Oni bi najradije uveli diktaturu", komentirao je Mostov Miro Bulj.

Zbog kakvih komentara su saborski zastupnici kažnjavani te kako opravdavaju takvo ponašanje, pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Petre Bulj.

