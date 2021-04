Hrvatski sabor u petak je većinom glasova (76 ''za'') prihvatio informaciju o sažetku Nacrta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) do 2026., dokumentu koji sadrži projekte ukupno vrijedne više od 49 milijardi kuna.

Temeljne su mu komponente: gospodarstvo, javna uprava, pravosuđe i državna imovina, obrazovanje, znanost i istraživanje, tržište rada i socijalna zaštita, zdravstvo te inicijativa ''obnova zgrada''.

U okviru tih komponenti su 22 tematske potkomponente u kojima se pobrojane specifične reforme i investicijske potrebe. “Ovo je generacijska prilika”, istaknuo je premijer Andrej Plenković kad je Saboru predstavljao sažetak Plana.

Nacionalni plan, dodao je, treba pomoći da što prije prebrodimo krizu, a da bi se raspoloživa sredstva koristila, nužna je provedba reformi, koje su sastavni dio NPOO-a. Sve države EU-a, pa tako i Hrvatska, obvezne su do kraja travnja poslati svoj nacionalni plan na usvajanje u Europsku komisiju.

Prijedlog regulative EU-a predviđa da se prva sredstva, u iznosu od deset posto financijskog doprinosa za svaku državu EU-a, isplate nakon usvajanja, odnosno odobrenja Plana. Za Hrvatsku bi to značilo oko 600 milijuna eura u drugoj polovici ove godine.

Investicije predložene u planu moraju biti dovršene do 31. kolovoza 2026. Saborska opozicija i u petak je ponovila svoje primjedbe na Nacrt Plana, prije svih da su umjesto cjelovitog dokumenta dobili sažetak. Prognoziraju i da NPOO neće donijeti ni oporavak ni otpornost.

''Dobili smo 80-ak stranica općenitog teksta koji ne sadrži konkretne projekte, za koje ćemo povući novce iz EU fonda, vidjeli smo samo naslovnicu pravog Plana, ne konkretne projekte, pa ne vidimo zeleni zaokret'', kaže Tomislav Tomašević (ZLB).

''Sabor je najviše predstavničko tijelo i bilo bi legitimno da je imalo prilike vidjeti i onda raspraviti kompletan NPOO, no nije, jer su vladajući tako odlučili. Time su pokazali koliko im (ni)je stalo do Sabora'', kazao je Peđa Grbin (SDP).

''Ako danas izglasujemo Plan, oporavka neće biti, jer je vladajuća straka izgubila sve do jednog socijalnog partnera, svi su rekli da Plan dovodi do izgradnje dodatne infrastrukture, neće dovesti do gospodarskog rasta'', rekao je Zvonimir Troskot (Most).

Stjepo Bartulica (DP) ističe da je zbog koronakrize Hrvatska izgubila 8,4 posto BDP-a, a prosjek EU-a je oko šest posto. Ta naša stabilnost je put u stagnaciju, a Plan je nastavak toga, kaže zastupnik i napominje da u Planu ništa ne upućuje da će se riješiti problemi u zdravstvu. Vlada se ne snalazi, ovo je put u propast, ustvrdio je.

Marko Pavić (HDZ) kaže kako oporba kao da želi da bude po principu ''što gore - to bolje''. ''Kao da im je žao da je stigao novac, a u deset godina nam je na raspolaganju 24,4 milijarde eura, a NPOO ima četvrtinu'', ističe Pavić koji je nabrojio potencijalne projekte koji će se moći financirati, među ostalim, biorafineriju u Sisku, gradnju škola, domova za starije.