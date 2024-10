UŽIVO Sabor čeka važna odluka: "Stvoren je nered u upravljanju Oružanim snagama"

Nakon što je saborski Odbor za obranu podržao upućivanje hrvatskih vojnika u NATO-ovu misiju NSATU sa sedam glasova za, jednim protiv i dva suzdržana, konačnu odluku donijet će Sabor na glasanju u petak, za što je potrebna dvotrećinska većina, tj. 101 zastupnički glas.



Sabor će prije toga, u utorak, raspravljati o Vladinu prijedlogu slanja hrvatskih Oružanih snaga, konkretno do pet časnika u njemački Wiesbaden, u NATO-ovu misiju sigurnosne pomoći i obuke Ukrajini (NSATU) za koju predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nije dao prethodnu suglasnost.

Rasprave o Vladinom prijedlogu traju već tjednima i upitno je mogu li vladajući osigurati potrebnu većinu, a na sukob predsjednika i premijera Andreja Plenkovića podsjetio je i HSLS-ov Darko Klasić u iznošenju stajališta uoči rasprave. Kolegama je skrenuo pažnju na to kako izgledaju ovlasti pojedinih aktera kada je riječ o vojsci u nekim drugim državama poput Slovenije i Njemačke."Sve dosadašnje vlade i predsjednici uspjeli su se dogovoriti. Stvorio se nered u upravljanju Oružanim snagama", kazao je Klasić.

SDP-ova Mirela Ahmetović prozvala je HDZ i Plenkovića za korištenje SOA-e: "Svim silama bi na Pantovčak htjeli instalirati svog nestranačkog kandidata Primorca. U svom apsurdnom narativu idu tako daleko da im je za svo zlo u Hrvatskoj kriv SDP. HDZ-ovi jurišnici predvođeni generalom Plenkovićem u pričanju bajki u koje vjeruje još samo Primorac pribjegavaju vurgalnom vrijeđanju SDP-a.",

No, SDP-u to ne smeta s obzirom na to da vrijeđanje dolazi iz stranke poput HDZ-a, kazala je i dodala: "Ne bojimo se kad nam Plenković crta metu na politički integritet jer se nismo bojali ni kad su to radili njegovi ozbiljniji prethodnici, gdje da nam strah u kosti utjerue wannabe apsolutist. Ostat će upamćeno da je to jedina stranka koja je opljačakala vlastite građane i napravila ih budalama."

"Ako bi birači nekim čudom izabrali Primorca, predsjednik ne bi bio on nego Plenković. Građani ipak nisu toliko potkapacitirani, žele predsjednika koji neće dopustiti da cijela Republika Hrvatska postane HDZ-ov taoc", rekla je Ahmetović.

Međimurski član Nezavisne platforme Sjever Ivica Baksa upozorio je na poskupljenje staračkih domova i pitao kako to podmiriti s prosječnom mirovinom: "Ako ima sreće, ostane im nešto sitno."

HDZ-ov Ljubomir Kolarek je govorio o prošli tjedan predstavljenom Nacionalnom stambenom planu RH do 2030, koji bi Hrvatska napokon trebala dobiti nakon više od 30 godina te je istaknuo da je riječ o širem problemu, koji muči i Europsku uniju koja će dobiti povjerenika za stanovanje.

