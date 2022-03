U petak navečer u Banskim dvorima održan je sastanak. Premijer Andrej Plenković vratio se iz Francuske. Zbog pada vojne letjelice okupio je najbliže suradnike, a reporterka Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala je s ministrom obrane Mariom Banožićem.

"Na osnovu podataka koje smo prikupili u četvrtak navečer netom poslije samog incidenta otišli smo u dva pravca - jedan je rad na samom terenu gdje je pao, a drugi pravac odnosio se na sve one zemlje članice NATO saveza gdje se unutar radarskih sustava zabilježilo kretanje letjelice", kazao je ministar obrane Mario Banožić u razgovoru za Dnevnik Nove TV reporterki Sabini Tandara Knezović.



Na pitanje zna li se otkud je letjelica došla, Banožić je kazao da se zna i da će to u subotu potvrditi. Ministar obrane kazao je kako sa sigurnošću može potvrditi da je letjelica došla iz Rumunjske.



"Unutar zračnog prostora Rumunjske zadržao se svega tri minute, ušao u prostor Mađarske i 40 minuta bio iznad Mađarske", kazao je Banožić. Podatak gdje je bio prije Rumunjske ostavit će za subotu, jer, kako je kazao, time se definira dubina terena u koju je letjelica mogla ući.



Na konstataciju kako su se Mađari hvalili da su oni Grippenima nadgledali tu letjelicu te pitanje je li razgovarao s mađarskim kolegom i ima li novih saznanja, Banožić je rekao kako misli da je tu nastao najveći problem. "I Rumunji su trebali obavijestiti Mađare, a isto tako Mađari su trebali obavijestiti hrvatske snage. Ali ostavit ćemo to za naše koordinacije s NATO saveznicima", rekao je.



"Govoreći o samom sustavu nacionalne sigurnosti i kad govorimo samo o sustavu NATO saveza, svi smo iskomunicirali međusobno i potvrdili smo što se događalo u kojem momentu, a spomenuti događaj koji se odnosi na Grippene bilježi jednu drugu pojavu u radarskom sustavu Mađarske koja se pojavila u petak oko podneva. Oni su primijetili na ekranu radarskih sustava letjelicu, podigli su Grippene, mi smo također stavili naše protuzračne snage u stanje pripravnosti, međutim Grippeni nisu mogli pronaći tu letjelicu, nestala je s radara", pojasnio je Banožić.



Prema radarskom sustavu, nestala je s prostora Mađarske, kazao je.

Za subotu, nakon završetka očevida Banožić je najavio više informacija. "Sa sigurnošću ćemo moći potvrditi rutu kretanja. Nama je poznata ruta Rumunjska - Mađarska, ali nas zanima i dubina terena odakle je došla".



I Ukrajinci i Rusi kazali su da letjelica nije njihova. Na pitanje zna li se čija je, Banožić je kazao kako ''nije ni hrvatska'' te dodao kako se radi na tome da se pokaže točna lokacija.



NATO je priznao da je uočio letjelicu i da ju je samo pratio. Na pitanje je li NATO to odradio na razini, ministar obrane je istaknuo kako bi reakcija u Hrvatskoj bila potpuno drukčija da je javljeno onako kako se uistinu trebalo događati, a reakcija NATO-a i međusobna komunikacija je podigla novu razinu pripravnosti unutar PZO-a, što nama u ovom trenutku kao članici NATO saveza odgovara.



"Zaključili smo da naša protuzračna obrana ima ograničene sposobnosti, a s ovim stanjem pripravnosti podigli smo se u tom segmentu, a cilj nam je da idući tjedan u Washingtonu razgovaramo na temu protuzračne obrane naših partnera koji nas prate 25 godina", naveo je Mario Banožić.

U Washington će ići timovi Ministarstva obrane i vanjskih poslova.

Na pitanje možemo li dobiti proturaketni štit, Banožić je odgovorio kako ga imamo kroz NATO, ali je ovdje riječ o samom sustavu informiranja i detektiranja unutar radarskog sustava i predaje in informacija. Na pitanje o odgovornosti, kazao je kako je o tome trenutno teško govoriti.



Na pitanje čemu plaćamo članarinu ako u ovakvim situacijama nemamo zaštitu, ministar obrane je kazao kako to ne bi tako rekao.

"Mi kao NATO članica imamo kvalitetan sustav, ovo je situacija sustava informiranja koja je uozbiljila sve koji su se pojavili u kontekstu međusobne koordinacije, kako s ministrom obrane Mađarske, tako i s ministrom obrane Rumunjske i Slovenije", kazao je.

Plenković pisao čelnicima EU-a i NATO-a o padu letjelice u Zagrebu: ''Danas je izviđačka, a sutra može biti naoružana''

Ruska agencija: ''Dva ukrajinska drona su za probu lansirana na Krim, jedan je skrenuo s puta...'' Ukrajina: ''To je lažnjak!''

Banožić je naglasio kako je situacija ozbiljna i svi je gledaju sa svoje pozicije, a nakon događaja od četvrtka navečer svi gledaju u drugom svjetlu.



Mario Banožić rekao je i da se čuo sa zamjenikom glavnoga tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga te su jasno iskomunicirali poruke.



Banožić nije htio komentirati navode prema kojima se radi o pruci Rusa, jer se, kako je kazao, radi o spekulacijama: ''Dok se ne završi forenzički dio koji vodi Državno odvjetništvo u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i krim odjelom Vojne policijom, ne bi htio konkretne podatke iznositi''.



Tražili su i podršku saveznika u vezi podataka koje će dobiti sa same letjelice. "Isključujem svaku tezu koja nije utemeljena na jasnim premisama", rekao je Banožić te dodao kako je Državno odvjetništvo završilo s pregledom terena,z atvaranje određenih mapa, a u subotu preuzima Vojna policija, koja će izuzeti i prenijeti dijelove letjelice na zaštićenu lokaciju, gdje će skupa s Obavještajnom pukovnijom izvući potrebne podatke za rekonstrukcije te kako bi potvrdili premise.

