Sljedećih će dana biti dosta sunčanih razdoblja, tek povremeno malo kiše, a temperature će pred vikend biti u porastu. To znači da u unutrašnjosti jutra više neće biti hladna, a i danju će posvuda biti sve ugodnije.

Proljeće nam je kalendarski stiglo, ali jaka i olujna bura ipak ostavlja dojam da smo još uvijek u zimi. S prolaskom hladnih sjevernih vjetrova idućih će nam dana stići i proljetno vrijeme. To znači da neće nedostajati ni oblaka ni sunca, povremeno će pasti malo kiše, ali bit će nam postupno sve toplije i sve ugodnije za boravak na otvorenom. S prolaskom ciklone i jačanjem anticiklonalnog polja na sjeverozapadu smanjuju se razlike u tlaku pa i vjetar slabi.

Ipak nas očekuje još malo nestabilnog vremena pa tako ujutro u Lici može pasti malo susnježice ili snijega. U ostalim predjelima je promjenjivo oblačno i uglavnom suho. Puhat će sjeverac, na kopnu slab do umjeren, a na moru umjeren, još u jutarnjim satima mjestimice s jakim udarima. Jutro na kopnu malo je toplije, većinom od jedan do četiri stupnja, samo će u gorju biti i negativnih temperatura, a na moru od četiri do osam stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj će i danju biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, a sredinom dana u gorju može biti i jakih udara. Temperatura je od deset do trinaest stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji promjenjivo, a povremeno može pasti i malo kiše većinom u istočnijim predjelima gdje će onda i temperatura biti malo niža.

U gorju promjenjivo oblačno, na sjevernom Jadranu sunčanije iako sredinom dana prolazno može biti više naoblake. Vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorju je od šest do jedanaest, na moru dvanaest do petnaest stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice do pretežno sunčano, više oblaka bit će sredinom dana. Uz obalu će biti još sjevernog vjetra ali prema otvorenom moru će zapuhati sjeverozapadnjak. Temperatura je do petnaest stupnjeva.

U drugom dijelu tjedna bit će djelomice sunčano i postupno sve toplije, ne samo tijekom dana, nego i jutrima. U petak će zapuhati jugozapadnjak i jačati, a u subotu, uz južinu, u sjeverozapadnim i gorskim predjelima može pasti malo kiše.

Na moru će sljedećih dana biti djelomice do pretežno sunčano i malo toplije. Vjetar će u petak okrenuti na južne smjerove, a za vikend će na sjevernom Jadranu ipak biti malo kiše.

