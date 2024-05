VIDEO Dramatični prizori iz grada koji zauzimaju Rusi, traje evakuacija: "Situacija je strašna"

Lokalni dužnosnici strahuju da bi sudbina Vovčanska mogla ista kao u Bahmutu i Avdijivki, ukrajinskim gradovima u kojima su žestoke borbe prisilile Ukrajince na povlačenje.

Zapadni i sjeverni dijelovi Vovčanska u ukrajinskoj regiji Harkiv pali su pod kontrolu ruskih snaga, javlja državna novinska agencija TASS.

Prema analitičarima, snage Kremlja nastoje iskoristiti ukrajinske slabosti prije nego što na bojno polje stigne velika količina nove vojne pomoći Kijevu od SAD-a i europskih partnera.

Near Vovchansk, Ukrainian mortars hit the target, which is very difficult. If you use bombers and fpv, it will be much simpler.pic.twitter.com/OjklKotMry

Vovchansk附近,乌军迫击炮命中目标,这是难度很高的。如果用轰炸机和fpv,就简单的多。 — 番外联邦 FANWAI 🇺🇦 (@dsbxtw9991) May 14, 2024



Ukrajinska vojska rekla je da je situacija u gradu Vovčansku pod kontrolom, ali se morala povući na nove položaje u blizini sela Lukjanci zbog teških ruskih zračnih napada. U gradu se vode ulične borbe, javlja TASS. Grad Vovčansk na sjeveroistoku Ukrajine mjesto je gdje su kijevske trupe u intenzivnim borbama s ruskom vojskom, piše Sky news.

The battle for Vovchansk continues.



As of the morning of May 13, about 500 people remained in Vovchansk, Tamaz Hambarashvili, head of the Vovchansk military administration, said. According to him, Vovchansk is controlled by the Armed Forces of Ukraine, and there are fighting on… pic.twitter.com/XHEpDQTUFz — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 13, 2024



Šestero djece spašeno je iz regije Herson koju su okupirali Rusi, rekao je guverner te oblasti Oleksandr Prokudin. Prokudin je na Telegramu rekao da su djeca, jedna djevojčica i pet dječaka, "spašena iz logora ruskih okupatora".

"Bila je to iznimno teška spasilačka misija s kašnjenjima na blokadama i zastrašivanjem. Sva su djeca sada srećom na sigurnom. S njima rade liječnici i psiholozi. Djeca su bila u dobi od pet do 12 godina", rekao je.

UN je objavio priopćenje o tekućoj situaciji u sjeveroistočnoj regiji Harkiv. U priopćenju ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava rekao je da je veoma zabrinut zbog položaja civila u Ukrajini, posebno u regiji Harkiva dok ruske snage pojačavaju napade.

"Ovaj napad zauzeo je više ukrajinskog teritorija, izazvao daljnje raseljavanje i potencijalno prijeti Harkivu", stoji u priopćenju.

Podaci iz UN-a pokazuju da se vjeruje da je od posljednjeg upada ruskih snaga 10. svibnja najmanje 6000 ljudi pobjeglo ili evakuirano iz područja na granici.

The Russian Volunteer Corps is actively involved in the defense of Vovchansk and the Kharkiv border area. Here a BTR-82A is firing at Russian units near the Vovchansk Meat Processing Plant. pic.twitter.com/CWKQi5hycd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2024

Najmanje osam civila ubijeno je, a 35 ozlijeđeno u regiji Harkiv od prošlog petka.

"U regiji Harkiv situacija je strašna, a borbe se intenziviraju", rekao je ured UN-a.