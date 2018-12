Osim autobusa ZET-a, vozilima višim od 3,50 m i ukupne mase veće od 5 t bit će zabranjen promet privremenim prometnicama oko rotora

Iz Grada Zagreba i službeno su potvrdili da se rotor u Remetincu za sav promet zatvara u nedjelju, 16. prosinca u 9 sati. U opsežnoj su dokumentaciji detaljno naveli kako će biti regulirano prometovanje u tom dijelu grada.

Vozila koja dolaze iz pravca čvora Lučko postupno će se svoditi iz tri traka u jedan prometni trak, prevesti na sjeverni kolnik i po Riječkoj ulici voditi do privremenog spoja istočnog i zapadnog kolnika Jadranskog mosta. Prema sjeveru će vozila skrenuti lijevo i preko semaforiziranog spoja prebaciti se na istočni kolnik i dalje redovito prometovati do raskrižja sa Selskom cestom, a prema istoku (u Novi Zagreb) nastavit će ravno i po privremenoj prometnici ući na južni kolnik Avenije Dubrovnik i redovito prometovati do raskrižja s Ulicom Radoslava Cimermana, navode iz Grada.

Budući da će Remetinečka cesta sjevernije od ulaza u OŠ Savski gaj biti zatvorena, vozila će moći koristiti Ulicu Ive Robića ili ranije (što preporučuju) ulicu Vice Vukova. Proći će postojećom donjom razinom raskrižja Jadranska avenija – Vice Vukova i preko sjeverne rampe uključiti se na Riječku ulicu s daljnjim izborom smjerova kretanja kao i vozila iz pravca čvora Lučko.

Dolazak sa sjevera - Selske i Savske ceste

Iz pravca sjevera (iz Savske ili Selske ceste) vozila će imati dva izbora: prema istoku (Novom Zagrebu) preko semaforiziranog spoja prebaciti se na istočni kolnik i po privremenoj prometnici ući na južni kolnik Avenije Dubrovnik i redovito prometovati do raskrižja s ulicom Radoslava Cimermana, a prema zapadu (čvoru Lučko) ili prema jugu nastavit će ravno, skrenuti desno i preko privremene prometnice doći do raskrižja Jadranska avenija – Vice Vukova gdje mogu skrenuti desno na Jadransku aveniju ili nastaviti ravno po Ulici Vice Vukova.

Dolazak s istoka - Novog Zagreba

Iz pravca istoka (Novog Zagreba) vozila se poslije raskrižja s Ulicom Radoslava Cimermana prebacuju na privremenu prometnicu. Dolaskom do Jadranskog mosta vozači se odlučuju: prema sjeveru se uključuju na Jadranski most i dalje prema raskrižju sa Selskom cestom, ako žele u pravcu zapada nastavljaju ravno po privremenoj prometnici ispod Jadranskog mosta sve do raskrižja Jadranska avenija – Vice Vukova gdje mogu skrenuti desno na Jadransku aveniju ili nastaviti ravno po Ulici Vice Vukova.

Vozila teža od pet tona ne smiju na okolne ceste

Remetinečki Rotor predstavlja ulazak u Zagreb za splitski i riječki pravac pa njime prolazi i veliki broj teretnih i teških teretnih vozila te autobusa. Osim autobusa ZET-a, vozilima višim od 3,50 m i ukupne mase veće od 5 t bit će zabranjen promet privremenim prometnicama oko rotora. Tim kategorijama vozila će uputnim prometnim znakovima na zagrebačkoj obilaznici biti prikazani preporučeni smjerovi vožnje. Znakovi zabrane i preporučenog obilaska bit će postavljeni i na ključnim raskrižjima u blizini zone radova, poručuju iz Grada.

Kako će biti reguliran javni prijevoz, pogledajte u priloženom dokumentu s detaljnim kartama.

Na zagrebačkoj obilaznici kritičan je čvor Lučko kao izravna veza iz Splita i Rijeke pa će se signalizacijom preporučiti korištenje čvorova Jankomir, Buzin ili Kosnica. Čvor Buzin, a poglavito Kosnica (zbog novouređene Radničke ceste), bit će čvorovi putem kojih se preporučuje ulazak u Zagreb iz smjera Lučkog.

U gradskoj mreži su kritična raskrižja u neposrednom području radova na kojima se može preusmjeriti promet zabranjenoj skupini vozila: Selska – Jadranski most, Avenija Dubrovnik – Avenija Većeslava Holjevca i Avenija Dubrovnik – Ulica SR Njemačke. Na tim raskrižjima će se znakovima zabrane i obavijesti voditi vozila na obilazne pravce.

Povećani oprez i strpljenje

Zatvaranje najvećeg cestovnog čvorišta u razini u Zagrebu, preko kojeg dnevno prometuje više od 100.000 vozila i predstavlja ulazak u Zagreb za splitski i riječki pravac, u čijoj se neposrednoj blizini nalazi najveća hrvatska sportska dvorana te veliki trgovački centar, kao i tri osnovne škole u koje svakodnevno dolaze djeca iz drugih naselja, tražit će poseban oprez svih sudionika u prometa te poglavito povećan rang tolerancije svih koji će boraviti na ovom području (pješaka, biciklista, vozača automobila i autobusa, vozača vozila gradilišta i drugih) za mnogobrojne poteškoće kojih će neminovno biti u prvim tjednima novog režima prometa, poručili su iz Grada.

Ističu kako će osluškivati primjedbe koje budu pristizale te u svakom opravdanom slučaju prilagoditi rješenja stvarnim potrebama građana.