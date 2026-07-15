Pravilo zagrebačkog fakulteta izazvalo raspravu među studentima: "To mi nikad nije bilo jasno"

I ove godine upute stomatološkog fakulteta su jasne, a to je da na upise studenti dolaze bez roditelja.

"Smatramo da imamo posla sa odraslim ljudima, punoljetnima koji izabiru svoj životni put. Ne vidimo potrebu za stvaranje gužve i pomoći jer sve je uhodano. Želimo da naši budući studenti već od samog početka shvate ovo je njihova briga, a ne roditeljska", rekao je Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente SFZG.

prof. dr. sc. Hrvoje Jurić Foto: Dnevnik Nove TV

Među studentima, čini se, takva odluka ima podršku.

"Mislim da je to sasvim okej, mogu razumijeti faks kako razmišlja", rekla je Marija, Varaždin.

"Isto kad sam na upise išao vidio sam ljude s bakom, djedom, roditeljima, ali to mi nikad nije bilo jasno. Dobra namjera, ali radi se više štete nego koristi. Studenti bi trebali malo odgovornosti za te stvari, za 3-5 godina ćeš ići na posao, neće ti sigurno roditelj tražiti posao. Danas su djeca nisu navikla na samostalnost", rekao je Vito iz Zadra.

Neki upise ipak ne smatraju kao važan samostalan korak.

Studenti - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Zapravo sam išla sa svojim tatom, tata me nije puštao samu, ne zbog faksa nego jer sam išla u drugi grad studirati", rekla je Marija iz Varaždina.

"Ne mislim ja da oni ne mogu, ali ako on ima želju da ide roditelj s njim zašto ne? Nema potrebe za zabranama", rekao je Vidomir iz Požege.

!Previše se roditelji miješaju u prosvjetu, ovo je prestrašno. Neka idu djeca sama, mogu roditelji malo usmjeriti, ali neka djeca sama odlučuju. Misle da su iskusniji roditelji da djeca u ovim godinama ne mogu odlučiti. Vrsta roditelja koji su zabrinuti i nisu sigurni u svoju djecu", rekla je Ljubica iz Zagreba.

Ljubica, sugovornica iz priloga Foto: Dnevnik Nove TV

U budućnosti bi ovakve rasprave mogle postati nepotrebne jer sve više fakulteta provodi upise online.

"Bilo bi puno lakše studentima. Jednostavno ne treba netko iz Splita dolazit u Zagreb", rekla je Marija iz Varaždina.

Studenti - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Studenti - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Radimo na razvoju sustava online upisa tako da će se vjerojatno dogodine moći i naši studenti upisati online", rekao je Jurić.

A s roditeljima ili sami, neki na upise idu već idući tjedan.