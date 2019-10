Sindikati su nakon prvog dana štrajka u školama najavili cirkularni model štrajka. To znači da će svaki dan druge škole štrajkati. Sindikati će svaki dan na konferenciji za medije objavljivati raspored za sljedeći dan.

"Gotovo svi zaposleni u sustavu obrazovanja danas su u štrajku. Ono što će se događati dalje je organizacija štrajka po županijama koji će ići po planu Štrajkaškog odbora", kazao je Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama na konferenciji za novinare.

Prema podacima sindikata, u osnovnim školama zaposlenih u prvom danu štrajka, u četvrtak, bilo je 89,24 posto. U srednjim školama danas je štrajkalo 85 posto zaposlenih.

Sindikati su najavili i potpuno novi sustav pritiska na Vladu.

"Svaki dan ćemo objavljivati koje će škole štrajkati sutra. To je novost u Hrvatskoj, no nismo mi to izmislili, iskustva smo pronašli u europskim i svjetskim sindikatima. Vani znaju štrajkati javne službe na taj način. Mi smo ovo smislili kao stalni pritisak, a na način da učinimo najmanju štetu onima koji su najmanje krivi. Mi ćemo proći 10 dana cirkularnog štrajka. U 10 dana učenici neće imati dva dana nastavu. Imat će time zorni prikaz građanskog odgoja", objasnio je Mihalinec.

I zbunio roditelje. Mnogi od njih ne znaju što to znači.

"Čula sam za taj pojam, ali mi nitko nije konkretno objasnio što znači. Ima li sutra škole ili nema. Morala sam pitati učiteljicu", rekla je majka čija djevojčica ide u 4. razred jedne zagrebačke škole.

Sindikalac Branimir Mihalinec za Slobodnu Dalmaciju pojasnio je da je cirkularni štrajk dugotrajan pritisak, ali s malom štetom za krajnje korisnike.

"Jedan ciklus cirkularnog štrajka traje 10 dana. Prvog dana štrajka u cijeloj Hrvatskoj obrazovni sustav neće funkcionirati. Nakon toga će svaki dan druga županija biti u štrajku", objašnjava Mihalinec.

Roditelje muči i gdje mogu saznati hoće li njihova škola drugi dan biti u štrajku te što će biti nakon što istekne 10 dana.

"Svaki dan ćemo izvijestiti kada će koja županija biti u kompletnom štrajku. Informacije o tome dobit ćete na konferencijama za novinare svaki dan u 12 sati. Tada će ravnatelji škola svaki dan o tome objavljivati na internetskim stranicama.

Kada završi taj jedan ciklus, mi možemo pokrenuti novi ako u međuvremenu ne dođemo do cilja. Učenici neće imati veliki gubitak i neće imati potrebe nadoknađivati nastavu. Dakle - 10 dana štrajka, a učenici neće imati dva dana nastavu", objasnio je Mihalinec.