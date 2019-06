U razgovoru sa svojim parijateljima otkrila sam da ne znaju kamo ići kada posjete neki naš grad, rekla je Iva Piglić Lazić, koja je pokrenula web-stranicu namijenjenu upravo gay dečkima.

Hrvatska kao turistička zemlja treba biti otvorena prema svima, pa tako i prema različitima. Unatoč tome što često svjedočimo neprimjerenim događanjima prema drukčijima, Hrvatska je dio europskih naroda te turistička destinacija i kao takva sve se više otvara i prema ljudima homoseksualne orijentacije. Iva Piglić Lazić, pokrenula je web-stranicu namijenjenu upravo gay dečkima, a cilj joj je otvoriti im vrata Hrvatske na najbolji mogući način.

''Pokrenula sam stranicu Gay Travel Croatia, odnosno www.gaytravelcroatia.net, a ideja se rodila prije tri godine kada sam u razgovoru sa svojim gay prijateljima shvatila da ne znaju kamo ići kada posjete neki naš grad. "Novca imamo, a ne znamo gdje ga potrošiti jer ne znamo gdje smo dobrodošli", tako je otprilike to zvučalo. Meni je zasmetao ovaj dio u kojem ne znaju gdje su dobrodošli jer vjerujem da smo u velikoj većini davno prošli tu fazu'', govori Iva Piglić Lazić, Riječanka koja ima više razloga za pokretanje ove web-stranice.

''Upravo je gay populacija moj osobni i znanstveni interes. Osobni zato što imam prijatelja koji su gay i poznati su mi njihovi problemi unutar obitelji, na poslu, a i u društvu. Želim ih osloboditi te stigme, tog grča u želucu, tog skrivanja i straha zbog onoga što jesu. Smatram da nije fer činiti razlike. Niti sam ja svojim odabirom straight niti su oni svojim odabirom gay. To je jednostavno tako. Ne postoje ispravne ili pogrešne seksualne orijentacije, postoje samo razlike i one su prekrasne. Treba voljeti i prigrliti različitosti. Nismo zbog boje kože, nacionalnosti, državljanstva, vjere ili seksualne orijetacije bolji ili gori ljudi. Samo smo ljudi koji mogu biti dobri ili loši. Moj znanstveni interes u ovom smjeru ide prema Odsjeku za kulturologiju na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani, gdje se bavim upravo ovom temom uz veliku podršku Riječanina profesora Aljoše Pužara koji je i inicirao da ideju o portalu pretvorim u znanstveni rad'', govori Piglić Lazić.

Korisnici su strani turisti koji dolaze u Hrvatsku, ali portal je namijenjen i našim turistima koji provjereno žele doći do informacija koja su gay friendly mjesta u Hrvatskoj - gay friendly smještaj, klubovi, plaže, estetski saloni i slično. I u Hrvatskoj se stvari mijenjaju, i to rapidno. Mnoge agencije pružaju tailor made trips, što bi značilo da se obratite nekoj agenciji sa svojim individualnim željama i ona će napraviti samo za vas putovanje. Jedna je takva agencija upravo u Rijeci i preko nje dolazi 80 % američkih turista koji imaju posebne želje, što uključuje najmove jahti, helikoptera, strogo određenih marki auta, privatne koncerte, pa i do najmanjih sitnica kao što je vrsta vode u frižideru i određen brend posteljin,e pa čak i odabir madraca na krevetima. Imali su mnogo upita za gay parove i nisu se imali kome obratiti. Sada je tu ova stranica i suradnja je postignuta.

''Nije Hrvatska loša po tom pitanju usluga niti su Hrvati generalno homofobni. Pojedinci su samo preuzeli obrazac ponašanja nekih starijih generacija po kojima je homoseksualnost bila strogo kažnjavana, ali ja vjerujem da to nije njihovo stvarno mišljenje. Ipak smo mi suvremena država s razvijenim osjećajem za empatiju. Budimo realni, i na sasvim banalnoj razini, u vrijeme dostupnosti apsolutno svega, nikoga nije briga tko se s kim budi. To je gubitak vremena. Ja nemam problema s kretanjem, moji prijatelji gayevi imaju. Ili su barem imali. Hrvatska je spremna za ovakav portal, za ovakvu ideju, a ove usluge mogu koristiti i sama, zašto ne? Volim biti u društvu različitih i na taj način i sama rasti. Toliko toga čovjek može naučiti'', objašnjava Iva Piglić Lazić, koja je pokrenula projekt koji bi mogao Hrvatskoj donijeti mnogo više novca od turizma.

''Mislim da je većina poslovnih ljudi svjesna koliko je veliki godišnji prihod od gay turizma, a on se vrti oko vrtoglavih 150 milijardi američkih dolara godišnje! Impresivna brojka, zar ne? Više od 300 tisuća gay turista godišnje dolazi u Hrvatsku, to su gosti viših platežnih moći, nisu opterećeni kreditima, uglavnom nemaju djecu, tako da je njihov incoming tokom cijele godine jer se ne ravnaju prema školskim praznicima. I uglavnom su veliki gurmani koji vole plesati i zabavljati se'', govori nam Iva te otkriva i jednu zanimljivu informaciju na upit je li ovaj portal namijenjen samo dečkima ili i curama?

''Prvenstveno je namijenjen muškarcima. Istraživanje je pokazalo da je ovo jedna homosocijalna situacija, odnosno muški prostor, kao što je i gledanje utakmica s tribina u muškom društvu ili igranje pokera. Gay muškarci vole svoj prostor isto kao i straight muškarci, a da je tomu tako, potvrdio nam je i Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, s kojima isto surađujemo. Naglašavam tu znanstvenu pozadinu jer ne želim da se bagatelizira niti jedan komadić ovog projekta: u pozadini je jako puno ljudi involvirano u sve ovo i ova priča nije priča jednog čovjeka, mene, nego je ovo zajednička priča ljudi koji su svjesni'', govori nam autorica projekta koja se za sada pozicionira na društvenim mrežama te i dalje poziva turističke djelatnike da joj se jave putem stranice ili društvenih mreža kako bi ponuda iz Hrvatske bila još bolja i potpunija.

Cijela priča pokrenuta je iz Rijeke, Iva je okupila svoj tim i još jednom pokazala da je Rijeka luka različitosti, strastvena, kulturalna, multidimenzionalna te liberalna.

''Gradonačelnik je prije nekoliko godina izjavio da ako Rijeka bude organizirala Povorku ponosa, da će i on sam biti dio nje, Pročelnik za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar podržao nas je i izašao nam ususret pun entuzijazma, a svakako nam ide u prilog i to da smo iduće godine Europska prijestolnica kulture, što je dobra podloga za dodatno razvijanje turizma i u pravcu gay supkulture'', završava Iva Piglić Lazić.