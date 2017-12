Hrvatski ribari s područja Savudrijske vale održali su sastanak u Umagu s policijom koja im je poručila da u petak mogu slobodno raditi, ali da ne idu preko sredine Savudrijske vale i Tršćanskog zaljeva.

Hrvatski ribari očekuju da će i dalje moći obavljati izlov na svim mjestima gdje su to činili i do danas. Nadaju se da će ih u tome zaštititi hrvatske institucije.

Tijekom dana je u Umagu održan i radni sastanak s policijom na kojem je bio i ribar Danilo Latin, koji je za Dnevnik Nove TV rekao da im je potvrđeno da će se ribarima omogućiti rad i ribarenje do sredine Savudrijske vale.

"Za nas se ništa ne mijenja, ostaje režim kao i do sada“, kaže Latin, koji je ispričao i što se zbiva kada hrvatske ribare presretne slovenski patrolni brod. "Tada intervenira hrvatska policija koja nas svakodnevno prati na našem izlasku na more. U zadnje vrijeme imamo stopostotno osiguranje od hrvatske policije."

A trenutno to izgleda tako da prije izlasku iz luke pri krmi hrvatskih ribara stane plovilo hrvatske policije koje ih prati do mjesta gdje spuštaju mreže. "Cijelo vrijeme dok smo na moru oni stoje do nas. I ako pokuša intervenirati slovenska policija oni se fizički postave između našeg plovila i plovila slovenske policije", kaže Latin.

Dodaje da su incidenti u Savudrijskoj vali svakodnevni. "Najčešće nas slovenska policija pokušava odvratiti od ribarenja iz tog dijela akvatorija za kojeg smatramo da je sastavni dio hrvatskog teritorija", kaže Latin.

Kaže da se "u prijašnjem vremenu" vodio postupak protiv više hrvatskih ribara iako je u arbitražnom sporazumu rečeno da se represivne mjere neće primjenjivati.