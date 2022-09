Osim poruka iz Like koje su se ticale tržišta plina, premijer je u Gospiću otvorio i obišao sajam na kojem će iduća tri dana posjetitelji moći kupiti autohtone ličke, ali i proizvode iz svih dijelova Hrvatske. Kupovao je i premijer darove za obitelj, a reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić pitala ga je i sprema li se kod njega zimnica te zna li cijene paprike na tržnici.

Tradicija u srcu, a jesen u Lici. Na glavnom trgu u Gospiću u tri se dana skupilo više od 350 izlagača, a jedan od njih, Branko Kvež kaže da imaju sve što se može proizvesti od jedne svinje. Višnja Ozimec koja je došla Gospić prodati svoje proizvode kaže da su cijene nešto malo porasle, ali ne znatno. "Ipak su sajmovi ti koji nam nude veću prodaju“, kazala je.

Jesen u Lici: Ilustracija - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

S njom se slaže i izlagačica Vera Brkljačić koja kaže da su proizvodi poskupili deset kuna u odnosu na prošlu godinu. "Uvjeti su puno lošiji, je li tako?“, pitala se.

Manda Bukva nabraja kako su poskupjeli brašno, šećer, ulje, rum, jaja i jogurt, stoga su, kaže, poskupjele i njezine fritule.

Jesen u Lici: Ilustracija - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Fritulu pojeo nije, ali nakon što je otvorio manifestaciju, premijer Andrej Plenković otvorio je i novčanik, iako se, poput pravog domaćina, ponudio ličko-senjski župan Ernest Petry.

Plenković je kazao je da kupio krasni mali tradicijski nakit za kći i suprugu.

"Premijer ne zna koliko nešto košta"

I zadržao se na tome, jer, priznaje, zimnica se u njegovu domaćinstvu ne radi. "Zimnicu u smislu da pripremamo tegle? Ne radimo to. Kupujemo ovo što je svježe“, rekao je izbjegavši dati odgovor na pitanje koliko stoji kilogram paprike.

Jesen u Lici: Ilustracija - 5 (Foto: DNEVNIK.hr)

Ružica Dujmović iz Otočca smatra da premijer ne zna cijenu paprika. "On tek kada dođe na blagajnu zna koliko nešto košta. Ovako on ne zna. Ima on svoga posla velikoga“, kazala je.

Svoj posao, uvjeren je premijer, radi dobro. Paški sirari ne bi se složili, traže smanjenje PDV-a s 25 na 5 posto, na što im Plenković odgovara: "Neka malo i trgovci pomognu državi. Neka maknu marže, neka maknu troškove, društveno neka doprinesu krizi. Ne može Vlada baš sve riješit“.

Jer, kaže, ne može se Vlada PDV-a odreći, a da cijene ostanu iste.

Više o sajmu u Lici možete pogledati u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Jurišić.

