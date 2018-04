Za danas najavljena odluka o izručenju Ivice Todorića Hrvatskoj odgođena je za ponedjeljak.

Potvrđeno je to sa suda gdje objašnjavaju kako je riječ o odluci sutkinje

Iz Londona se uživo za Vijesti Nove TV javila reporterka Josipa Krajinović.

"Što se tiče Ivice Todorića on je bio upoznat s odgodom odluke pa se jutros nije ni pojavio na sudu, ali trebao bi se pojaviti ovdje u ovoj policijskoj postaji, gdje kao mjera opreza na slobodi tri puta na tjedan dolazi kako bi se javio londonskoj policiji. Kako doznajem od odvjetnika Ivice Todorića razlozi za odgodu su tehničke prirode i kažu kako se čini da je došlo do pada sustava na sudu a kako sutkinja koja vodi slučaj svoju odluku mora imati i obrazloženu u pisanom obliku čini se da se ta odluka mora ponovno izraditi. Samo odgađanje za proceduru ne znači ništa, no bit će to nepravomoćna odluka na koju će se, ako bude nepovoljna za njega, Ivica Todorić moći žaliti višem sudu u Londonu", izvijestila je Krajinović.

Podsjetimo, na ročištu održanom prije 10 dana, 10. travnja, sutkinja Emma Arbuthnot najavila je da će donijeti odluku 20. travnja. Sada je to pomaknuto na 23. travnja. No to je tek prvostupanjska odluka i do konačne odluke trebat će vjerojatno čekati između tri i šest mjeseci. Todorićeva obrana već je najavila da će u slučaju da bude donesena odluka o izručenju, tražiti dopuštenje za podnošenje žalbe.

Ivica Todorić uhićen je lani 7. studenog temeljem europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Hrvatska, a istog je dana pušten na slobodu uz jamčevinu od 100.000 funti i mjere opreza.

Sudac je pustio Todorića nakon što je platio jamčevinu, te mu je oduzeta putovnica, mora nositi sigurnosnu narukvicu i javljati se policiji triput tjedno. Todorić i još 14 ljudi pod istragom su u Hrvatskoj zbog dužničke krize u Agrokoru, kompaniji koja u Hrvatskoj i regiji zapošljava 60.000 ljudi i nad kojom je nadzor preuzela hrvatska država.

