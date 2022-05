Roditelji tragično preminule djevojčice iz Nove Gradiške, nepravomoćno su proglašeni krivima. Na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu majci je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 13, a ocu od sedam godina.

Optužnica je majku teretila da je 31. ožujka prošle godine, svoju dvogodišnju djevojčicu snažno odgurnula, pri čemu je zadobila ozljede od kojih je četiri dana poslije preminula. Oboje su osuđeni zbog zanemarivanja i zlostavljanja svoje djece. Odmah nakon presude lišeni su slobode.

Reporter Ivan Čorkalo je za Dnevnik Nove TV objasnio kakva je dalje procedura i što je s njihovom ostalom djecom.

"Ovu presudu mora potvrditi Visoki kazneni sud. Što se tiče ostalo troje djece, oni su izdvojeni iz obitelji i možemo se samo nadati da će im sustav pružiti onakvu skrb kakvu djeca zaista i zaslužuju. Kada govorimo o kaznama - trebamo uzeti u obzir da ništa zapravo ne može zamijeniti život nevine djevojčice. No valja uzeti u obzir i okolnosti koje su bile u ovom slučaju. DORH je dugo vagao kakvu će vrstu optužnice podići. Mogli su ići na optužnicu teškog ubojstva za koje je predviđena maksimalna kazna zatvora od 40 godina. No, što bi bilo da ta optužnica padne na sudu? Tako da su se oni odlučili na ono što je čvrsto, neoborivo, za što ima dokaza - zanemarivanje djeteta, teške povrede i osobito teške povrede djetetovih prava, nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom za što je zapriječena zatvorska kazna od tri do 15 godina zatvora.

Treba uzeti u obzir i okolnosti cijelog slučaja - da je majka na policiji priznala da je ubila svoju kćer, da bi nedugo potom zanijekala i krivnju svalila na jednu od sestara s kojom se djevojčica navodno posvađala pa ju je ona odgurnula i pala je u zid. Odnosno, optužila je oca za dugogodišnje zlostavljanje djevojčice", izvijestio je Čorkalo koji se prisjetio detalja mučnog slučaja.

Pravo i pravda ne idu ruku pod ruku

"Sve u svemu, pravo i pravda nikada ne idu ruku pod ruku. Nikada neću zaboraviti onaj osjećaj za Uskrs prošle godine kada je djevojčica preminula i priopćenja iz Klaićeve bolnice koje je bilo puno emocija. Nikada neću zaboraviti osjećaj razgovora sa liječnicima jer ne vjerujem da su ikada bili potreseniji, a svakodnevno se suočavaju sa raznim situacijama. Nikada nisu odavali detalje o njezinom zdravstvenom stanju, ali nikada jednu rečenicu neću zaboraviti. Kada mi je jedan od liječnika rekao da takvo nešto u životu nikada nije vidio", zaključio je reporter Dnevnika Nove TV.

