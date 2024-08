Liječnica o alarmantnom stanju u KBC-u Split: "Koliko god se na to pripremimo uvijek dođe do ovog apela"

U splitskom KBC-u pri kraju su zalihe krvnih grupa A i nula, zbog čega će u ponedjeljak i utorak biti odgođen dio operativnih zahvata koji nisu naznačeni kao hitni. Sa Zavoda za transfuzijsku medicinu apeliraju na građane da se odazovu darivanju krvi jer su potrebe veće od zaliha, zbog čega je došlo do manjka određenih krvnih grupa.

Kao razlog u najvećoj bolnici u Dalmaciji navode produženi vikend i godišnje odmore, kada najčešće dolazi do nestašice pojedinih krvnih grupa.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan razgovarao je s doktoricom Josipom Milardović o alarmantnoj situaciji u Splitu. Zahvalila je svim darivateljima krvi koji su došli u bolnicu nakon apela.

"Nama je period ljeta uvijek kritičan. Koliko god se na to pripremimo uvijek dođe do ovog apela. Veliki je priljev zbog turističke sezone. Isto tako tijekom ljetnih mjeseci imamo manji broj organiziranih terenskih akcija u Županiji, ne rade fakulteti i škole..."

Na pitanje je li se do zaliha moglo doći putem nekih bolnica gdje je manji pritisak, odgovara: "Kada je ovakav pritisak, uvijek komuniciramo s drugim transfuzijskim ustanovama i uvijek drugima pomažemo. Ovim putem se zahvaljujem Zavodu za transfuzijsku medicinu koji nam uvijek uskoči i pomogne kada su ovako teške situacije".

Odgađaju se operacije koje nisu hitne, a mnogi se pitaju kada bi to moglo trajati i kada će se operacije normalno nastaviti. Milardović je kazala: "To će biti sve dok se ne stabiliziraju zalihe krvi, nekih još dan, dva. Krajem tjedna očekujemo nešto bolji odaziv na terenskim akcijama. Još možda dan, dva. Svi oni pacijenti koji su životno ugroženi dobit će krv, to nije upitno."

Napominje kako krv najviše troše kronični pacijenti koji imaju anemiju. "To su bolesnici s malignim bolestima, onkološki bolesnici, zatim oni koji idu na kardiokirurške operacije i bolesnici u intenzivnoj te ginekološke pacijentice".

U ponedjeljak je unuka došla dati krv za svoga djeda. "To je primjer kako članovi obitelji pomažu u ovakvoj situaciji. Svi dođu kada čuju da netko njihov mora odgoditi operaciju za dan, dva. I oni su svi dobrodošli. Pozvala bih sve koji se još dvoume da dođu. Kratkotrajno je i bezbolno", kazala je.

KBC Split je spreman i očekuje i u utorak darivatelje krvi. Svi oni koji dođu dobit će bon za ručak i besplatno parkiranje.

