Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić posjetio je Vučjak, kamp za migrante u BiH, koji se nalazi manje od dva kilometra od granice s Hrvatskom. Ministar unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić odgovorio je na pitanje "gura" li BiH policija namjerno migrante na granicu s Hrvatskom.

"O uvjetima u kampu je nezahvalno govoriti. Treba reći da su BiH vlasti 500-injak migranata smjestili na prostor gdje je nekada bilo smetlište. Ne treba ni govoriti o mirisima koji se ovdje šire. Struju imaju tek tri sata dnevno, a vodu im dovoze u spremnicima. Imaju tek improvizirani tuš. Iako živimo u 21 stoljeću, ovdje sve kao da je stalo u 15. stoljeću", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Kamp se nalazi uz granicu s Hrvatskom, a najbliži grad je Korenica. Ministar unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić rekao je kako migrante čuva 10 policajaca.

"Imamo i jedinice za podršku udaljene tri kilometara, ako dođe do nekih nereda“, rekao je. Demantirao je da BiH policajci pomažu migrantima da nelegalno uđu u Hrvatsku tako što ih dovode u taj kamp nadomak hrvatske granice, što pokazuje i snimka koja je u posjedu Dnevnika Nove TV.

"Tu je došlo do neke zabune, to je netočno. Gradsko vijeće Bihaća je dalo prijedlog gdje da se stavi kamp, to je dobilo podršku od vlasti BiH, no morat će se potražiti bolja lokacija“, rekao je Kljajić odgovorivši tako na pitanje kako to da su migranti stavljeni nadomak granice s Hrvatskom.

Napomenuo je kako nisu dobili podršku od Europske komisije da se napravi jedan moderan centar i da je zato ovakvo stanje s centrom.

"Institucijama BiH, Predsjedništvu BiH treba postaviti pitanje kako se može biti siguran da migranti neće prijeći granicu kada padne noć. Vlada Unsko-sanskog kantona je tražila da se aktiviraju oružane snage BiH na granici. Naš prijedlog nije dobio podršku, a granični pojas BiH kontrolira granična policija BiH", objasnio je.

Evo kako je odgovorio na pitanje hoće li policijaci Unsko-sanskog kantona reagirati ako vide da migranti pokušavaju prijeći granicu, odnosno je li točno da neće reagirati jer to nije njihov posao, već je to posao granične policije BiH.

"Da, granična policija treba raditi kontrolu graničnog pojasa, a naša policija nije u graničnom pojasu, već se nalazi na manje od dva kilometra od granice. Ta informacija je poznata graničnoj policiji. Granična policija BiH, ako smatra da migranti prelaze granicu i ulaze u Hrvatsku, mogu doći i opkoliti ovaj kamp i ne dozvoliti to.

Mi kao policija održavamo javni red i mir. Naši smještajni kapaciteti su 3200 migranata, a trenutno na ovom području imamo oko 6500 migranata i mi smo morali naći ovo rješenje kao privremeno rješenje. I dalje ćemo tražiti da institucije rade taj dio posla, da se rastereti Unsko-sanski kanton, da se formiraju centri u Republici Srpskoj i samo tako se može podnijeti ovaj teret migrantske krize".

Priznaje da vlasti BiH ne mogu kontrolirati istočnu granicu BiH, odnosno situaciju na granici sa Srbijiom i Crnom Gorom.

"Kada su pitanju institucije BiH slobodno mogu reći da ne mogu kontrolirati istočnu granicu. O tome ćemo informirati europske institucije, te ćemo i dalje tražiti da granicu kontrolira vojska“, napomenuo je.

