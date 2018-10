"Nismo napravili ništa što drugi ne mogu napraviti, samo smo izradili drugačiji tjedni raspored“, rekla je Renata Šeperić Petak.

"Uvodim četverodnevni radni tjedan. Vjerujem da ljudi moraju imati više vremena za sebe. Ako ja vjerujem u njih onda će i oni (valjda) vjerovati u mene." Ovaj je status na svom privatnom Facebook profilu objavila zagrebačka poduzetnica Renata Šeperić Petak.

Očekivano, to je odmah izazvalo veliko zanimanje. Šeperić Petak kazala je: "Mi smo mala tvrtka, nas je deset, svi su stalno zaposleni. Dobrim dijelom to su mladi ljudi, neki od njih imaju i djecu. Imamo stabilan posao koji ide cijele godine, ali smo izloženi stresu u vrijeme objava natječaja i prijava projekata. Ali sada je to već svaki mjesec ili tjedan. Događaju se turbulencije u količini posla koji trebamo obaviti, a uzrokovane su rokovima.

Zaposlenici u uredu, ilustracija (Foto: Davor Javorovic/PIXSELL)

Kako sam najstarija u firmi, gledajući mlade kolege, mislim da se ljudi trebaju odmoriti i imati više vremena za sebe. Nismo napravili ništa što drugi ne mogu napraviti, samo smo izradili drugačiji tjedni raspored“, piše Deutsche Welle.

Navodi da će novu organizaciju za početak provoditi tijekom šest mjeseci te da će u tom razdoblju jedan čovjek (uz rotacije abecednim redom) raditi četiri dana u tjednu. Ako se to pokaže dobrim, promijenit će raspored svima.

"Očekujem da se to neće loše odraziti na poslovanje, već suprotno. Svi imaju ugovore na neodređeno vrijeme, godišnje odmore i plaćene prekovremene, ali mislim da im treba malo više odmora i vremena za privatan život", kazala je Šeperić Petak za Deutsche Welle.

U konačnici, dodaje, to je stvar i povjerenja i zajedničkog cilja. "Želim da im ova tvrtka ostane u dobrom sjećanju, da imaju osjećaj da su napredovali i da imaju mogućnost uspoređivati.“