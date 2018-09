Niska nezaposlenost kojoj je, između ostalog, pridonijelo iseljavanje, pred Hrvatsku stavlja nove izazove. Nedostaje nam oko 50.000 kvalificiranih radnika. Tržište rada stalno se mijenja pa cijeloživotno učenje i stjecanje novih vještina postaje nužnost.

Diploma u ruci za mlade ljude znači tek još jedan početak razdoblja učenja. ''Analitičnost i rješavanje problema i kritičko razmišljanje, upravo su to ključne vještine koje će trebati za tržište rada u 21. stoljeću'', smatra Marko Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava.

Za sada hrvatski radnici baš i ne idu u korak s vremenom. ''Devet od deset kompanija traži digitalne vještine, a u Hrvatskoj svega pet od deset ljudi te vještine ima'', naglasila je povjerenica Europske komisije za zapošljavanje Marianne Thyssen.

Trenutačno u Hrvatskoj nedostaje oko 50.000 kvalificiranih radnika. ''Moramo u društvu shvatiti da se moramo brže mijenjati, da se moramo prilagođavati novim uvjetima i okruženju oko nas'', ističe Bernard Jakelić, zamjenik direktora HUP-a.

Ministar Pavić ističe da je fokus ove Vlade aktivirati domaću radnu snagu. Sindikati smatraju kako i za prekvalifikaciju i za cjeloživotno učenje prije svega treba stvoriti uvjete koje većina radnika u Hrvatskoj za sada nema.

''U Hrvatskoj još uvijek bilježimo da veliki broj radnika radi prekovremeno, dijelom čak i neevidentirano. Da rade praktički po cijele dane i onda se od njih očekuje da navečer negdje idu u neku školicu. Sasvim jasno je da je to nemoguće'', kazao je predsjednik Nezavisnog sindikata Krešimir Sever.

Problem je i neusklađenost obrazovnog sustava s tržištem rada, no tu se pomaci polako ipak vide. ''Ja sam upravo jučer dobio poziv jedne srednje škole da sjednemo s njima i da dogovorimo nove ishode učenja kako bi oni temeljem toga mogli aplicirati za nove kurikulume'', ispričao je Jakelić.

Sve to trebalo bi pridonijeti poboljšanju općih uvjeta života i rada zbog kojih bi oni najobrazovaniji manje odlazili. No, to nije samo hrvatski problem. ''Razumijem tu zabrinutost, ali mogu vam reći da ima i mnogo slučajeva u kojima se radnici počinju vraćati, a sa sobom kući nose iskustvo, vještine, ali i kapital'', ističe Marianne Thyssen. Taj trenutak Hrvatska još čeka.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr