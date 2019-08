Još se prepričava kako je predsjednica Republike, emotivno, na hrvatskom i engleskom jeziku, u Kninu govorila na primanju za ratne zapovjednike.

Zaorila se u nedjelju navečer pjesma s kninske tvrđave. U vrlo opuštenoj atmosferi predsjednica je zapjevala s klapom. I u društvu trojice ministara. I to nakon što se s drevne utvrde obratila ne samo ratnim zapovjednicima.

"Moja draga, draga prijateljice iz Minessote. Toliko sam sretna što ste generalica i nadam se da ćemo imati više takvih u Hrvatskoj također. Hvala vam, hvala vam mnogo na prijateljstvu koje traje, ni sama ne znam koliko godina. Pratila sam vašu karijeru, a vi moju, pratila sam vašu karijeru i ponosna sam na vas", govorila je Grabar-Kitarović na engleskom.

Ponos nije skrivala ni u svojim gestama, ali ni svakom rečenicom upućenom američkim gostima.

"Hrvatski narod, hrvatski vojnici su hrabri. Ne boje se, nisu kukavice! Nikada neće pobjeći od obaveza (...) Hrvatska vas nikad neće iznevjeriti", rekla je Grabar-Kitarović i dodala:

"Hrvatska se danas brani u Afganistanu, nemojte molim vas misliti da smo mi topovsko meso za ikoga. Da smo bili članica NATO - a '90-ih godina, ma nikada ne bi bilo ni Vukovara, ni Škabrnje, ja vam jamčim...", rekla je.

Poruka s govornice prema saveznicima nije nedostajalo.

"Mi nismo tu samo da bismo ubirali vašu pomoć, da bismo se dogovorili oko Blackhawka, oko zrakoplova koji nam doista trebaju, nadam se da će ovaj puta pitanje ići puno puno lakše, jer je to nama potrebno", govorila je Predsjednica.

Jutro poslije, Grabar-Kitarović se nije mogla skriti od reakcija. Govor se još prepričava.

"Svatko ima svoj način, ja govorim na svoj način, netko drugi na svoj, prema tome, bitno da smo zajedno", rekao je ministar obrane Damir Krstičević.

Premijer Plenković kaže da svaki dolazak na kninsku tvrđavu izaziva jako puno emocija, i kod najviših dužnosnika, posebno na spomen Oluje.

Kolinda Grabar-Kitarović na tvrđavi je rekla i da joj je, kao diplomatkinji, u vrijeme rata došlo da uzme pušku u ruke. To nije propustio komentirati Zoran Milanović, njen protukandidat u borbi za predsjednika.

"U Sanaderovom kabinetu? U škuribandi na Zrinjevcu?! To je fake! Ja također nisam bio s puškom u ruci, ali nemam obraza 25 godina kasnije spram ljudi koji su nosili pušku u ruci - takve stvari govoriti. To je nepošteno i to je fake", rekao je Milanović.

Lažno ili ne, Predsjednica je bila prijateljski raspoložena i prema ministrima u Vladi. Ne samo da su joj uz savjetnika bili oslonac, već su zajedničkom pjesmom podigli atmosferu iznad Knina.

