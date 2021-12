Nakon što je USKOK podignuo optužnicu protiv Gzima Redžepija, bliskog suradnika Milana Bandića zbog počinjenja kaznenog djela trgovanja utjecajem u slučaju ''Severina'', oglasili su se i odvjetnici. I dok je Severinina strana optužnicu očekivala - za Redžepijeva odvjetnika to je - pretjerivanje.

Blizak suradnik pokojnog gradonačelnika Milana Bandića sad je suočen s optužnicom - zbog kaznenog djela trgovanja utjecajem. Uskok ga tereti da je pokušao utjecati na ishod vještačenja u pravnoj bitci Severine i Milana Popovića kako bi skrbništvo nad djetetom pripalo Popoviću, a ne Severini.

''Tijekom sastanka je okrivljenik vještaku rekao da je dobar prijatelj s tužiteljem u navedenom sudskom postupku, pri čemu je isticao njegove kvalitete, donatorstvo i sve što je učinio za grad Zagreb i za njega osobno. Osim toga mu je rekao da je tužitelj dobar otac, neizravno aludirajući na potrebu donošenja nalaza u njegovu korist. Također je od vještaka zatražio da ga izvijesti kakvu će odluku u predmetu donijeti'', pojasnili su iz Uskoka.

Redžepijev odvjetnik nije očekivao optužnicu, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Karla Trstenjak. Naglašava da je iskaz vještaka nepouzdan.

''Naime, on sam u svom iskazu kaže da dijete ide prvo gospođi Vučković, pa je onda odlučio se izuzet pa da bi na kraju onda ipak donio odluku da dijete ide gospodinu Popoviću, dakle vidi se da čovjek bitno luta i opisuje jedan beznačajan razgovor u kojem je moj branitelj naravno njemu rekao da je prijatelj gospodina Popovića i da je gospodin Popović dobar otac, međutim ako je to kazneno djelo onda bih to ja ipak nazvao velikim pretjerivanjem'', pojasnio je Redžepijev odvjetnik Ljubo Pavasović Visković za Dnevnik Nove TV.

No optužnicu je očekivao Severinin tim. Kažu, ona je rezultat Severinine prijave. ''Pri tome je i javno prozivala više osoba za koje je tvrdila da su dio nekog lanca koji je pomagao ocu njenog djeteta da ishoduje povoljnu odluku za sebe u postupku tako da nas ova optužnica nije iznenadila, ona je samo dokaz da sve ono što je Severina govorila nisu bile izmišljene priče nego da iza toga postoji razlog da se procesuiraju određene osobe'', ističe Severinina odvjetnica Jasminka Biloš.

Cijeli slučaj komentirao je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. ''Nama je u Gradu u interesu da se sve raščisti oko ove situacije. Ako je itko radio to za što ih se optužuje stvarno bi trebao odgovarati, tako da se to više nikad ne ponovi'', zaključio je Tomašević. O optužnici će odlučivati Županijski sud u Zagrebu.

