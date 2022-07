Hrvatska je po dostupnosti i bogatstvu pitke vode na samom europskom vrhu. Prema podacima Eurostata, ima najviše zaliha vode po stanovniku u Europskoj uniji. No u Istri i Gorskom kotaru su redukcije, a u Lici nedaleko od Plitvičkih jezera presušile su slavine.

Vode u Rakovici nema od 12:30 do 17 sati te od ponoći do pet sati ujutro.

Pritok vode je slab, a potrošnja je velika. Naime, Rakovica vodu crpi iz jezera Kozjak, a u rezervar ne moze priteći dovoljna količina pitke vode.



''Problem je suša i dotrajalost vodovodne infrastrukture - čak 60 posto vode se gubi zbog starih i dotrajalih cijevi'', upozorila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić javljajući se tik do nacionalnog parka koji upravo zbog vode privlači goste iz cijeloga svijeta.

''Nisu svi te sreće da imaju svoje izvore''

S obzirom na to da je vrhunac turističke sezone, a Rakovica je neposredno uz Plitvička jezera i turisti neprestano stižu, teško je ne zapitati se kako je živjeti i raditi lokalnom stanovništvu i životinjama te turistima uz zatvorenu vodu.



''Mi smo trenutno na oko 95 posto popunjenosti i tako ćemo biti sve do negdje 20. kolovoza. Gostima je teško jednostavno objasniti zašto iz njihove pipe ne teče voda. Mi to individualno rješavamo cisternama i bunarima. Međutim, nisu svi te sreće, nemaju svi nekakve svoje izvore'', kazao je u razgovoru za Dnevnik Nove TV vlasnik kuća za odmor Marko Božičević.



A riječ je zapravo o starom problemu, naime, kako je kazao Božičević: ''Već 25 godina to traje. Nije to problem koji je jučer eskalirao. Nadamo se da će ga se riješiti. Teško je to sad rješavati, sad je kasno. Sad se to mora brzo i efikasno, ali to se mora riješiti van sezone. Moramo svi zajedno sjesti, drago mi je da su i mediji došlo popratiti ovu situaciju, da se to već jednom pokuša riješiti''.



S obzirom na to da individualno rješavaju problem vode svojim izvorima, Božićeviću na situaciju s gostima ova redukcija neće utjecati, ali opetovao je da nisu svi te sreće.

''Gosti odlaze tamo gdje je voda dostupna i gdje mogu dobiti ono što su platili''

''Naši drugi iznajmljivači u ovom kraju nemaju svojih izvora i gosti u krajnjoj liniji odlaze u destinacije gdje je voda dostupna i gdje mogu dobiti ono što su platitili'', upozorio je Božičević u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV.



U ovom kraju, ističe ima jako puno izvora, ali: ''Uvijek se sve svodi na državu. Znam da lokalna vlast radi punom parom, no to nije stvar lokalne uprave, nego nešto više. Ali možda se sada nešto pokrene''.



Podsjetio je i na još jednu staru boljku: ''Uvijek je papirologija problem i uvijek je zakonodavstvo problem. Nadam se da će se to u skorijoj budućnosti pomaknuti''.

