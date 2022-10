U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila će u ponedjeljak od 10 do 18 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida, upozorili su iz Ministarstva obrane.

Planiran je probni let tijekom kojeg se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke županije, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske na visini od 10 000 do 14 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka te MORH moli građane za strpljenje i razumijevanje.

Gađanje na vojnom poligonu "Zečevo"

Pripadnici Hrvatske vojske će od ponedjeljka do petka na vojnom poligonu "Zečevo" Rogoznica, provoditi nadzorno-tehničko gađanje streljivom iz pričuva Hrvatske vojske, izvijestilo je Ministarstvo obrane.

Gađanje će se provoditi u ponedjeljak od 10 do 17 sati, a ostale dane od 8 do 17 sati.

Riječ je o planskoj aktivnosti u cilju utvrđivanja funkcionalne ispravnosti i mjerenja unutarnjih i vanjskih balističkih značajki streljiva.

Za potrebe provedbe sigurnosnih mjera, Hrvatska ratna mornarica će provesti osiguranje zone zabrane plovidbe u akvatoriju vojnog poligona "Zečevo" Rogoznica oznaka: LDTS 22-ŽIRJE u koordinaciji s Pomorskom policijom PU Šibensko-kninske i Lučkom kapetanijom Šibenik dok će Hrvatsko ratno zrakoplovstvo osigurati zonu zabrane letenja iznad akvatorija.