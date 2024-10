Raspad sistema: Građani dobivali termin u 3 ujutro da dođu po novu osobnu, oglasila se policija

Građani s područja splitsko-dalmatinske policijske uprave nemalo su se iznenadili kada su u sustavu Redomat, koji ih naručuje na dolazak u centralnu policijsku postaju po gotove dokumente, vidjeli da je njihov termin u sitnim noćnim satima.

Policija je građanima uputila ispriku te rekla kako je riječ o tehničkoj pogrešci prema kojoj je sustav za petak 18. svibnja izbacivao termine podizanja osobnih i drugih isprava u noćnim satima, od 1:00 do 06:44, umjesto poslijepodnevnih 13:00 do 18:44.

Na taj je način preko aplikacije redomat.mup.hr u noćne sate naručeno najmanje 35 građana, pa iz policije pozivaju građane da dođu u dnevnim terminima u istom satu, odnosno da sat prebace u poslijepodnevni, npr. 1:00 u 13:00 te se jave djelatnicima na šalteru.

Nije to jedina greška sustava, pravdaju se u policiji. Mnogi su građani tog 18. listopada naručeni na podizanje dokumenata već od 7:00, što je isto pogreška jer policija u to vrijeme ne radi. No kako bi se izbjegle komplikacije, u policiji napominju da će tog dana iznimno, u petak od 7:00 ipak organizirati službu i građane primiti u rezervirano vrijeme.

"Ispričavamo se građanima na ovom tehničkom problemu i na tome što ih je aplikacija dovela u zabludu da radimo i tijekom noći, od ponoći do jutra. Tada zaista ne radimo, ali radimo svakoga radnog dana od 7:30 i stojimo na raspolaganju strankama za sve poslove koje trebaju obaviti, a odnose se na poslove prijavništva i osobnih isprava, radne dozvole i poslove oružja", stoji u priopćenju splitske policije. Za sve dodatne informacije za građane tu je i broj telefona 021 307 040, ističu.

