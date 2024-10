Pogledajte što Hrvati misle o zvijezdi OnlyFansa koja snima pornosadržaj s umirovljenicima

Članak o američkoj zvijezdi platforme OnlyFans koja snima eksplicitni sadržaj s umirovljenicima izazvao je veliki interes na društvenim mrežama.

Tiffany (35) u jednom je intervjuu otvoreno priznala da voli spavati sa starijim muškarcima i kako su oni zaslužni za njezinu tajnu uspjeha na OnlyFansu.

Izdvojili smo neke od komentara s društvenih mreža. Neki od čitatelja osvrnuli su se na njezinu poduzetnost.

"To znači biti poduzetan" i "Ima posla tko hoće raditi. Vidiš ti čega se mala dosjetila, pet dana je nema i odmah poduzetnica."

Drugi su se zapitali hoće li dolaziti u Hrvatsku i može li posjetiti baš njih.

"Kad dolazi u Hrvatsku, zna li se šta? Pitam za didu", "Ja imam 59 godina. Može broj telefona umjetnice. Zapravo pitam za prijatelja" i "A koje staračke domove obilazi? Pitam za prijatelja, nema fejs".

Dio čitatelja našalio se i na razliku između staračkih domova i umirovljenika u Hrvatskoj i Americi.

"S obzirom na to kolika će mi biti mirovina u Hrvatskoj, slabo ću se ja seksati", "A zaaaatoo su starački domovi tako skupi", "To nisu hrvatski umirovljenici. Oni nemaju ni za kruh, kamoli za seks, pa makar i zadnji" i "E, da je više takvih žena koje šire radost po svijetu. Znači, imam šanse, samo pričekam do penzije".

