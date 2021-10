Saborska zastupnica Sandra Benčić objasnila je okolnosti sastanka sa smijenjenim predsjednikom Uprave Zagrebačkog holdinga Nikolom Vukovićem.

Saborska zastupnica Sandra Benčić izjavila je kako ju je Dario Juričan nazvao i rekao kako se predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Nikola Vuković želi s njom sastati.

"Rekla sam da se možemo naći kad bude razriješen dužnosti, tako smo napravili. Došao je na sastanak. Unaprijed sam rekla da na tom sastanku ne može biti razgovora o toj odluci jer o tome ne odlučujem", izjavila je Benčić za N1.

Na pitanje koji je smisao sastanka s osobom koja više nije na dužnosti Benčić odgovara: "Naš sastanak je bio nakon što je g. Vuković razriješen i nakon što mu je to priopćeno, to je bio moj uvjet. Na sastanak sam pristala jer sam vidjela da ima potrebu razgovarati, a želi nešto iznijeti, nije mi to problem čak i ako to podrazumijeva da dva sata moram sjediti da bi se on istresao. Razumijem da je tad bio povrijeđen", rekla je.

Otkrila je da su Vuković i Juričan u prijateljskim odnosima. "Ne vidim što je pogrešno ako me netko kao on zatraži sastanak. Da sam odbila, možda bi rekao da nitko s njim ne želi razgovarati", naglasila je Benčić i otkrila sadržaj razgovora.

"Vuković je manje više u tom razgovoru najavio da će se ponašati ovako kako se ponaša. No, rekla sam mu jasno da ja tu nemam utjecaja, ali da ga mogu saslušati o svemu. Nisam se dovela u situaciju da razgovaram o meritumu, odnosno o odluci koja se više nije mogla ni dovesti u pitanje".

Kazala je i kako se ona i Juričan znaju dulje vrijeme. "On nije član platforme, stranke i nemamo političke relacije, ali se osobno znamo i nije mi bilo čudno da me nazvao. Mi se poznajemo, ne vidim zašto bi bilo pogrešno razgovarati.

Kaže da za razliko od nje i Tomaševića, Vuković ne staje pred kamere. "Pitajte ga zašto nije bilo komunikacije između članova Uprave. Ja mislim da se nešto da zaključiti iz toga što on ne staje pred novinare i ne odgovara na pitanja", izjavila je.

Na pitanje bi li se danas drugačije postavili kad su u pitanju Vuković i Samodol i je li to bila pogrešna odluka, kaže: "Ne možemo stvari tumačiti u kontekstu naknadnih okolnosti. Da smo znali da se ovako ponašaju, odluka bi možda bila drugačija. U tom trenutku je situacija u Holdingu bila takva da su morali postaviti kriznu upravu koja stabilizirati Holding.

Tomaševića sam obavijestila da je preko Juričana Vuković sa mnom tražio razgovor, i on je tu informaciju imao. U kontekstu svih ovih napada ne postoji nijedna konkretna pritužba da postoji neka nezakonitost, nego se stvaraju insinuacije na koje se lijepe neki politički akteri i neke interesne grupe.

Takvih napada će biti još, ali gradska će se uprava tome odupirati. Mi ćemo to izdržati. Ali neću dozvoliti da mi se kao teret stavlja činjenica da odgovaram na poziv na sastanak", izjavila je Benčić.