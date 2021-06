Pacijenti protiv njega dižu prijave DORH-u, ali i privatne tužbe. Htjeli su estetske korekcije, a dobili su traumatična iskustva i ožiljke za cijeli život. Priča o zahvatima zagrebačkog kirurga, prikazana u Provjerenom prije tri tjedna, dobila je svoj nastavak. Redakciji se javilo ukupno četrnaest osoba sa sličnim iskustvom, ali i sam kirurg koji je htio iznijeti svoju stranu priče.

''Ja sam došla na hijaluron, meni tad nije bilo bitno da li je to od proizvođača A ili proizvođača B. Ja sam došla u renomiranu polikliniku kod liječnika koji se time bavi, čovjeka koji ima određeno iskustvo, čiji je to posao. Nisam uopće dvojila niti u jednom trenutku da bi on meni ubrizgao silikon ili nešto drugo. To je mogla biti pur pjena“, kaže jedna od pacijentica za Provjereno i dodaje kako joj je rečeno da je u zahvatu korišten polutrajni filer i da on je u odnosu na druge filere puno bolji jer je puno trajniji i apsorbira se puno sporije.

I druge žene tvrde kako im je rečeno rekao isto to, a spomenuti je kirurg jednoj od pacijentica preko poruke priznao da je u zahvatu korišten biopolimer - sredstvo čija je upotreba zbog brojnih komplikacija zabranjena.

Reporteri Provjerenog su kontaktirali i jednog od vodećih stručnjaka iz područja estetske kirurgije, sugovornika večerašnjega Provjerenog, koji biopolimer opisuje jednom riječju - smeće.

''Sve što nije standardizirano, legalizirano i dozvoljeno je smeće. Pogotovo kad se ugrađuje u čovjeka i na tome se zarađuje. To je čisti organizirani kriminal bez presedana'', kaže dr. Miroslav Kinčl.

"Ja imam pacijenticu koju sam operirao prije tjedan dana. Da nisam napravio magnetnu rezonancu njezinog lica, ne bih imao pojma što ona ima. Ona je imala u usnama, jagodicama, vrhu nosa koji je usput propao, koži i imala je u borama smijeha dvije kobasice i nije mogla piti vodu, smijati se. To je jedna trajno unesrećena žena“, kaže Kinčl.

Prozvani zagrebački kirurg u kojeg pacijenti upiru prstom javio se ekipi Provjerenog i rekao da želi iznijeti svoju stranu priče. Pozvao ih je da dođu na Pag jer je tamo na odmoru, no, nakon prijeđenih tristo kilometara dočekala su ih zatvorena vrata jer su, kako je rekao, njihova pitanja - provokativna. Cijelu priču pogledajte večeras u Provjerenom na Novoj TV.





