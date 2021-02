Nakon iznenadne vijesti da je Milan Bandić u 66. godini života preminuo od srčanog udara, nižu se reakcije političara i osoba iz javnog života.

Milan Bandić preminuo je noćas od srčanog udara u bolnici sveti Duh. Smrt gradonačelnika Zagreba potvrdili su i iz Grada. Nakon objave, nižu se reakcije Hrvatica i Hrvata iz političkog i javnog života. Na Twitteru se tako oglasio i oporbeni zastupnik iz zagrebačke Skupštine Renato Petek koji je poručio da smo svi mi tek prašina u vjetru.

All we are is dust in the wind